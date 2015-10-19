Роль золота в качестве безопасного актива ослабевает

В понедельник днем цены на золото продолжают снижаться. Так, к 15:05 мск фьючерсы на золото с поставкой в декабре торговались на уровне $1171,90 (-0,95%) за унцию.

Цена на драгоценный металл колеблется из-за переменчивых прогнозов о том, когда ФРС начнет повышать ставки. Трейдеры и аналитики говорят, что роль золота как актива-убежища в смутные времена сейчас сильно падает, причем цена уже скачет при любом новом поводе для ФРС принять то или иное решение по монетарной политике.

Золото подхватило ралли и выросло в цене на 5,3% в этом месяце, когда слабый сентябрьский отчет по рабочим местам в США дал повод инвесторам поспорить, будет регулятор трогать ставки в этом году или нет. Более высокие ставки могут подорвать будущий спрос на золото - актив, который не платит проценты, и становится менее конкурентоспособным для инвестиций. В июле цены на золото упали до пятилетних минимумов, когда ожидания повышения ставки и споры об этом накалялись.

В последнее время цены на золото тесно коррелируют с краткосрочным рынком. Ожидания повышения процентных ставок, как правило, повышают урожайность казначейских бумаг и давят на золотые котировки — эти два актива обычно движутся в противоположных направлениях. Но в последние недели между ними отмечается нездоровая корреляция, которая достигла сильнейшего уровня за 3,5 года. Новая «золотая» торговая модель отражает в себе мир, в котором финансовые рынки ждут решительных действий ФРС после давнего снижения ставок по займам почти до нуля. Эта игра в ожидания иногда даже заглушает другие рынки и рыночные сигналы.

И пока ставки влияют на цены на золото, эффекты от этого будут непредсказуемыми. В последний раз ФРС повышала ставки в 2006 году, чтобы сбить котировки золота с рекордных отметок в $1,888 за унцию в августе 2011 года. Продолжительный период низких ставок может быть положительным для золота и в других смыслах. Некоторые инвесторы говорят, что слишком мягкая денежно-кредитная политика уместна с момента, когда финансовый кризис начать обваливать инфляцию. И инвесторы будут держаться за золото вновь и вновь, чтобы защитить себя от роста цен, - считает Сеймур Шулих, канадский миллиардер. "25% моих активов - в золоте и ночью я сплю очень хорошо", - говорит Шулих.





