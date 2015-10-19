Роль золота в качестве безопасного актива ослабевает

В понедельник днем цены на золото продолжают снижаться. Так, к 15:05 мск фьючерсы на золото с поставкой в декабре торговались на уровне $1171,90 (-0,95%) за унцию.
Цена на драгоценный металл колеблется из-за переменчивых прогнозов о том, когда ФРС начнет повышать ставки. Трейдеры и аналитики говорят, что роль золота как актива-убежища в смутные времена сейчас сильно падает, причем цена уже скачет при любом новом поводе для ФРС принять то или иное решение по монетарной политике.
Золото подхватило ралли и выросло в цене на 5,3% в этом месяце, когда слабый сентябрьский отчет по рабочим местам в США дал повод инвесторам поспорить, будет регулятор трогать ставки в этом году или нет. Более высокие ставки могут подорвать будущий спрос на золото - актив, который не платит проценты, и становится менее конкурентоспособным для инвестиций. В июле цены на золото упали до пятилетних минимумов, когда ожидания повышения ставки и споры об этом накалялись.
В последнее время цены на золото тесно коррелируют с краткосрочным рынком. Ожидания повышения процентных ставок, как правило, повышают урожайность казначейских бумаг и давят на золотые котировки — эти два актива обычно движутся в противоположных направлениях. Но в последние недели между ними отмечается нездоровая корреляция, которая достигла сильнейшего уровня за 3,5 года. Новая «золотая» торговая модель отражает в себе мир, в котором финансовые рынки ждут решительных действий ФРС после давнего снижения ставок по займам почти до нуля. Эта игра в ожидания иногда даже заглушает другие рынки и рыночные сигналы.
И пока ставки влияют
на цены на золото, эффекты от этого будут непредсказуемыми. В последний раз
ФРС повышала ставки в 2006 году, чтобы
сбить котировки золота с рекордных отметок в $1,888 за унцию в
августе 2011 года. Продолжительный период
низких ставок может быть положительным
для золота и в других смыслах. Некоторые
инвесторы говорят, что слишком мягкая
денежно-кредитная политика уместна с
момента, когда финансовый кризис начать
обваливать инфляцию. И инвесторы будут
держаться за золото вновь и вновь, чтобы
защитить себя от роста цен, - считает
Сеймур Шулих, канадский миллиардер.
"25% моих активов - в золоте и ночью я сплю
очень хорошо", - говорит Шулих.