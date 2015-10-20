Deutsche Bank: Америке нужны нетрадиционные методы. Например, операция «Twist»

Среди аналитиков нарастает мнение, что США должны вернуться к нетрадиционной денежно-кредитной политике. И этот голос становится все громче с каждым днем. Рэй Далио из Bridgewater предположил, что надо ждать большего смягчения - программа покупки облигаций центральным банком (известная как количественное смягчение) может быть развернута еще раз - до большого ужесточения со стороны ФРС. Между тем, президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота говорил, что политики и экономисты должны учитывать отрицательные процентные ставки, чтобы помочь вернуть экономику к состоянию полной занятости.

Но аналитики и стратеги из Deutsche Bank уверены, что США должны принять нетрадиционные стимулы — и, вполне возможно, сыграть снова карту под названием «Twist».

Операция Twist была впервые использована в 1960-х годах при президенте Джоне Кеннеди и напомнила о себе во время финансового кризиса в 2011 году после двух раундов количественного смягчения. Операция Twist заключается в продаже краткосрочных облигаций и использовании доходов для покупки долгов с большей продолжительностью. В отличие от количественного смягчения, такие действия не приводят к расширению денежного баланса ФРС. Такой «обмен долгами» помогает понизить ставки по ипотечным кредитам для населения и долгосрочным заимствованиям для компаний, а также подталкивает инвесторов в рисковые активы, тем самым (теоретически) стимулируя экономику в целом.

Twist 2.0 не является базовым сценарием, но команда банка считает, что рынки сейчас неадекватно оценивают возможные ухудшения экономики США в течение следующего года. И если ФРС затянет с принятием решения или сделает это слишком резко и жестко, последствия могут оказаться непредсказуемыми. "Риск ошибки политиков остается высоким, так как ФРС цепляется за ястребиные идеи удержания курса, несмотря на слабые данные по всему миру и нервные рынки", - говорят аналитики Deutsche Bank.

В случае, если Twist 2.0 будет объявлен, 30-летние казначейские облигации снова посетят исторические минимумы. Лучшим ходом будет, по мнению аналитиков Deutsche Bank, реинвестирование в облигации более $400 млрд в ближайшие два года.

Американская денежно-кредитная политика не может существовать отдельно от других стран, поэтому и подъем ставок не может постоянно откладываться. Вполне возможно, что ФРС сама окажется в ловушке с нулевыми ставками и внешними давлениями из-за сильного доллара и замедления роста экономики.