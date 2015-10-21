Прогноз Всемирного банка: нефть будет еще дешевле, чем мы думали

Во вторник был опубликован очередной доклад по сырьевым рынкам (Commodity Markets Outlook) от Всемирного банка, в котором говорится, что аналитики не ожидают быстрого роста мировых цен на нефть, цветные металлы и сельхозпродукцию и удобрения. На этот и следующий год прогнозы, наоборот, значительно ухудшились по сравнению с июльскими оценками. В числе причин называют излишнее предложение, слабый спрос, а также замедление китайской экономики.

Например, среднегодовые цены на нефть (это средняя стоимость Brent, Dubai и WTI) в 2015 году будут на уровне $52 за баррель (было $57), в 2016 году цены упадут до $51 за баррель (было $61). В целом котировки будут снижаться из-за переизбытка предложения и возвращения на рынок иранской нефти. Такая же ситуация с ценами на газ и уголь (последний будет дешеветь из-за падающего спроса из Китая).

В прошлом квартале энергоносители упали в цене на 17%, остальное сырье — на 5%. А по прогнозам аналитиков Всемирного банка, в среднем за весь год эти цены будут на 43% ниже уровней прошлого года. И даже в 2017 году снижение продолжится. "Достаточные запасы нефти и другого сырья, слабый спрос, особенно на промышленные виды сырья, являются причиной того, почему цены могут остаться стабильно низкими", - заявил старший экономист и один из авторов отчета Джон Баффес.

Номинальные цены на неэнергетическое сырье в 2015 году упадут на 14%, а в 2016 году немного поднимутся (на 1,2%) благодаря росту цен на продовольствие и металлы. В прошлом обзоре банк давал другие цифры - соответственно +2,2% для 2015 года и +2,5% для 2016 года. Падение цен на металлы в большей степени связано будет со снижением спроса со стороны Китая, который перестраивается с ресурсоинтенсивной модели экономики на экономику потребления. Однако, если высокозатратные шахты закроют, а новые не будут открывать по плану, то цены могут и подрасти. По новому прогнозу, цены на металлы в этом году упадут на 19% (было 17% в июльском прогнозе), и больше всего упадет стоимость железной руды (-40%), никеля (-28%) и олова (-26%).

Среднегодовая цена золота в 2015 году снизится на 7,2% - до $1175 за тройскую унцию, в следующем году - до $1156 за унцию. Эти прогнозы не изменились.

Сегодня цены на нефть продолжают падение — к 15:35 фьючерсы на Brent торговались на уровне $48,21 за баррель (-1,04%), а WTI — на уровне $45,45 за баррель (-1,81%).