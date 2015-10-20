Лондон хочет стать центром торговли китайской валютой

Три года назад китайские чиновники заявили премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону, что у них серьезно испортились отношения со встречи с Далай-ламой, изгнанным тибетским лидером. Как и планировалось, переговоры между двумя странами были отменены, и тогда появились страхи о том, что Великобритания теряет большое преимущество для строительства мощных экономических связей.

Кажется, это больше не будет проблемой. На этой неделе столицу Великобритании посетил президент КНР Си Цзиньпин, и сегодня вышестоящий Народный банк Китая заявил британскому руководству, что рассчитывает на то, что Лондон будет всемирным центром для торговли юанем. В свою очередь, британские власти тоже беспокоятся за отношения с Китаем, потому что его экономика, как ожидается, скоро восстановит свою роль 19-го века как самой большой в мире.

Китайская валюта не допускалась за пределы границ страны вплоть до 2004 года, а сейчас Китай готов открыть ей двери, побуждая МВФ признать юань резервной валютой и в конечном итоге стать серьезным соперником доллара. Лондон уже держит 40% мирового валютного трейдинга и хочет получить доминирующее положение, захватив основную долю оффшорных продаж юаня. "Мы видим, что интернационализация юаня идет довольно быстрыми темпами, - говорит Ричард Холмс, исполнительный директор Standard Chartered Europe. - У него очень много перспектив и правда есть, куда еще идти. И это в том числе связано с тем, что, как я считаю, американское господство подходит к концу".

Отвага Лондона в иностранной биржевой торговле стала популярной темой на прошлой неделе, когда банкиры и политики цитировали статистику TheCityUK: в Лондоне продается больше долларов, чем в Нью-Йорке, и больше евро, чем во всей Европе.

Для столицы Великобритании увеличение объемов торговли юанем может означать больше рабочих мест для финансистов и дополнительные инвестиции. Более $50 млрд китайских наличных попали в британские активы за последние 15 лет, по оценкам Standard Chartered. Эти две страны договорились о торговых сделках на сумму 14 млрд фунтов стерлингов ($22 млрд) в ходе визита китайского премьера Ли Кэцян в прошлом году. "Большая история на следующие 15 лет — это интеграция Китая с мировыми финансовыми рынками, - сказал Дэвид Лёвинджер, бывший специалист по Китаю и в настоящее время управляющий директор TCW Group Inc. - Лидеры других стран знают, что их благополучие зависит от того, как успешно они завяжут отношения с Китаем".

По оценкам Euronext NV, примерно $5 трлн китайских денег в течение ближайших трех-пяти лет «растекутся» по активам на европейских биржах. Факты говорят о том, что серьезность Лондона в торговле юанем налицо: пик сделок с оффшорной валютой по отношению к доллару США происходит в 7 часов утра по лондонскому времени, отражая передачу котировок из Азии, когда британские валютные трейдеры уже на своих рабочих местах. Торговля обычно удваивается в это время. Курс доллар-юань взлетел до третьего места в рейтинге самых торгуемых пар с 14-го места в 2013 году.

"Лондон находится в сильном положении, чтобы стать основным центром для торговли оффшорным юанем", - говорит Ян Ду, аналитик Thomson Reuters по Китаю. Базирующиеся в Канзас-Сити Bats Global Markets Inc. начали торги валютой в городе Слау, недалеко от Лондона, в прошлом месяце. Филиал компании уже совершал подобные сделки в Нью-Джерси. На этой неделе чикагская CME Group сказала, что предлагает фьючерсные контракты на оффшорный юань, который доставят в Лондон.

"Лондон идеален еще и из-за временной зоны, где, очевидно, совершается много европейских сделок с Китаем, но есть также и пересечения с американской сессией, а это можно хорошо использовать, чтобы стать международным центром торговли", - считает Марк Хемсли, гендиректор Bats Chi-X Europe.

Тем не менее, городу придется проделать огромную работу, чтобы сместить Гонконг в качестве доминирующего центра по торговле китайской валютой. Гонконг начал продажу юаня в 2004 году и принимал около $50 млрд в день в среднем по сделкам с китайской валютой в апреле 2013 года. В Великобритании этот показатель был около $24 млрд, а в Китае - $34 млрд.

"Гонконг и Лондон — это два крупных центра для оффшорного юаня, - говорит Гарри Джонс, генеральный директор London Metal Exchange. - Лондон - это, безусловно, международный центр, если вы рассматриваете Гонконг как часть Китая. Но на самом деле Гонконг там, где рынок". К слову, Лондонская биржа металлов принадлежит гонконгской HKEx Group.

Пока Букингемский дворец принимает Си, еще больше объявлений и анонсов может появиться о сотрудничестве Китая и Великобритании. На прошлой неделе люди, знакомые с ситуацией, говорили, что Народный банк Китая и Министерство финансов планируют в ближайшее время выпустить первые деноминированные в юанях гособлигации в Лондоне. Выпуск таких бумаг обсуждался еще в сентябре во время визита в Китай министра финансов Джорджа Осборна. Ведомства также изучают возможную взаимосвязь между Лондонской фондовой биржей и Шанхайской. Но это сотрудничество сталкивается с серьезными препятствиями, в том числе с тем, что обе биржи работают в разных часовых поясах — эту проблему даже прозвали «непараллельным финансовым сотрудничеством».