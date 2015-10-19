За жульничество Goldman Sachs уволит 20 своих аналитиков

Двадцать аналитиков финхолдинга Goldman Sachs, которые попались на жульничестве во время сдачи внутреннего корпоративного теста, будут уволены. Руководство приняло такое решение не задумываясь, чтобы не испортить свою репутацию. Об этом сообщило на прошлой неделе издание CNNMoney и представитель компании Себастиан Хауэлл. Эта двадцатка экономистов занималась анализом ценных бумаг в разных представительствах компании, в том числе в Нью-Йорке и Лондоне.

«Такое поведение является не просто очевидным нарушением правил, но совершенно не совместимо с ценностями, которые мы исповедуем», — заявил Хауэлл. Он уточнил, что сотрудники попались на внутренних тестах, а не на официальных профессиональных экзаменах. Однако, подробности представитель Goldman Sachs давать отказался. Почти все провинившиеся аналитики уже уволены, другие еще в процессе увольнения.



Акции компании Goldman Sachs Group Inc. на премаркете сегодня падают на 0,8%.

