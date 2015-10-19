Эксперты сомневаются: а не лукавит ли Китай?

Аналитики провели сегодняшний день в тщательной оценке официальных цифр роста ВВП, предоставленных Китаем. Многих из них занимает одна и та же мысль.

Экономист из Capital Economics, Джулиан Эванс-Притчард, говорит в своей сегодняшней записке: «Цифры китайского ВВП удивительно стабильные, и поэтому они вызывают всё больше подозрений в недостоверности».

Напомним, официальные данные показали, что экономика №2 в мире выросла на 6,9% в течение III квартала. В предыдущем квартале официальные данные показали рост на 7%.

Сегодняшние результаты оказались очень удобными и совершенно не трагическими, но заставили подпрыгнуть не одну пару бровей.

Патрик Хованец, главный стратег Silvercrest Asset Management, заявил в своем twitter-аккаунте: «Лично мне цифра в 6,9% говорит лишь о том, что китайские власти не рискнули утверждать о росте в 7%, как было запланировано изначально». Хованец сомневается в том, «подлинная ли это цифра» и ссылается на весьма невнятное объяснение, которое выпустило Национальное бюро статистики КНР относительно того, почему же рост ВВП оказался выше ожиданий рынка.

Многие аналитики в лондонском Сити в понедельник утром тоже скептически изучали данные от китайского ВВП. Майкл Хьюсон, главный рыночный аналитики СМС Markers, говорит в своей записке, что цифры «удивительно хороши», «просто невероятно», особенно учитывая слабость остальных отдельных компонентов, опубликованных сегодня же.

Ему вторит и Ангус Николсон, рыночный аналитик в IG: «Трудно быть оптимистичными по данным о ВВП, особенно учитывая ряд других опубликованных сегодня данных. Для повышения доверия инвесторов к китайскому Бюро статистики сделано очень мало».

Официальные данные от китайских властей не в первый раз попадают под прицел критики глобальных инвесторов. Но цифры за III квартал были особенно важны, особенно в свете девальвации юаня и обвала фондового рынка Китая — событий, взволновавших рынки в августе и сентябре.