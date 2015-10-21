Видео: Макс Кайзер. О будущем мире, экономике и роботах

Свежий выпуск программы «Обзор Макса Кайзера» на русском языке — это целый сборник тем и разных мнений. На этот раз ведущие и их гость поговорят о демонстрациях против Трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства, о судебном разбирательстве по делу шести банкиров о фальсификации со ставкой Libor, а больше всего внимания уделят зависимости между высокими технологиями и социальными проблемами.

Во второй части передачи независимый ирландский политик, депутат европарламента Люк Фланаган и Макс Кайзер обсудят перспективы появления новых союзов и партнерств на международном рынке, поговорят о беженцах и новом поколении, а количественное смягчение назовут «количественным выкручиванием».

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