Рост ВВП Китая на шестилетнем минимуме: факты и результаты

Факты

Экономика Китая выросла на 6,9% в годовом выражении в III квартале. Это слегка выше консенсус-прогноза в 6,8%, однако темп роста оказался самым слабым с марта 2009 года (тогда экономика выросла на 6,2%).

Что касается отдельных сфер экономики, то сельскохозяйственный сектор вырос на 3,8%, вторичный сектор — на 6%, сфера услуг показала более впечатляющий рост — 8,4%.

Промпроизводство, которое на протяжении долгого времени было главным драйвером мощного экономического роста Китая, выросло на 6,2% по сравнению с годом ранее. Обрабатывающая промышленность стала лучшим подсектором по итогам квартала, она выросла на 7%. Далее следует добывающий подсектор (3,3%), электричество (1,7%) и другие.

Инвестиции в инфраструктуру — по-прежнему ключевая точка приложения усилий Китая по поддержанию экономики после глобального финансового кризиса. Инвестиции государственных холдинговых предприятий продемонстрировали рост на 11,4%, в то время как частные инвестиции выросли на 10,4% (и занимают теперь 64,8% всего объема вложений в экономику страны).

Заработная плата продолжает расти, как для сельских жителей (на 8,1%), так и для горожан (на 6,8%). Темпы роста, как и ожидалось, оказались выше для жителей села, с учетом того, что абсолютные уровни зарплаты здесь всегда были ниже.

Продолжается переход Китая от роли экспортера дешевых товаров к экономике, более ориентированной на услуги. Сектор услуг занял в III квартале 51,4% всего объема китайской экономики. Следом идет производственный и строительный сектор с 40,6%.

Результаты

Все вышеперечисленное заставляет ожидать дальнейших стимулов из Пекина: экономика замедляется, ее надо разгонять. Риск дефляции усиливается. Экономисты предполагают, что Народный Банк Китая, во-первых, в очередной раз снизит ключевые процентные ставки, а во-вторых, еще сильнее сократит требования к резервированию в коммерческих банках.

Напомним, цель роста на 2015 год, выставленная правительством, составляет 7%. Однако в минувшие выходные премьер-министр Китая Ли Кэцян признал, что на фоне глобального спада этой цели достичь будет «непросто».

Впрочем, результат все же оказался выше консенсус-прогнозов, к тому же усилились ожидания. дальнейшего стимулирования. На этом фоне фондовые рынки Азии все же отреагировали на рекордно низкий за последние годы рост на удивление спокойно.

Shanghai Composite завершил день падением всего на 0,11%. Рынок торговался очень разнонаправленно, даже в пределах одной отрасли. К примеру, Bank of China потерял 0,3%; Bank of Communications подпрыгнул на 0,8%.

Падение шанхайской биржи в значительной мере спас рост брокерских компаний: Haitong Securities прибавила 1%; China Merchants Securities поднялась на 3,9%.

Hang Seng опустился на 0,2%.

Nikkei снизился на 0,9%. Аппетит инвесторов к риску слегка снизился на китайских данных. Производитель строительной техники, широко экспортируемой в Китай, Komatsu, потерял 1,8%. Возобновили падение финансовые компании: Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group потеряли более 1% каждый, Nomura Holdings опустилась на 0,7 процента.

S&P/ASX и Kospi завершили день рядом с линией флэта.



