Трейдеры теряют веру в способность Марио Драги к ослаблению евро

Президент ЕЦБ Марио Драги с начала сентября по крайней мере четыре раза подтвердил, что готов расширить объем денежной массы в еврозоне, чтобы стимулировать экономику. Тем временем единая валюта все равно умудрилась подскочить к доллару на 1,8%.

Это вступает в сильный контраст с ситуацией, которая складывалась до того, как программа началась. Когда в мае 2014 года глава ЕЦБ заявил, что момент «удобен» для смягчения монетарной политики, картинка поменялась. Евро тогда упал с 2,5-летнего максимума, а затем продолжил падать в течение следующих 10 месяцев подряд.

Однако сейчас единая валюта снова растет. Из 16 банков, пересмотревших свои валютные прогнозы на прошлой неделе, половина увеличила предположения по котировкам евро, еще половина оставила все как есть — и никто не снизил прогноз по единой валюты.

«Самое сильное ослабление евро происходило тогда, когда ЕЦБ говорил о QE, а не после того, как программа была реально запущена», — говорит Филип Шоу, главный экономист лондонского Investec Olc, улучшившего прогноз по EURUSD к концу года с $1,06 до $1,08. — «Будет ли эффективен дополнительный транш — довольно спорно».

Драги и коллеги неоднократно признавали, что слабеющий евро поможет экономике еврозоны, повышая и ее рост, и инфляцию.

Единая для 19 стран валюта в последние полгода застряла в диапазоне между $1,05 и $1,15. Но прежде чем это сделать, евро упал от $1,3993 (это был максимум от 8 мая 2014 года) до $1,0458 (это был 12-летний минимум в марте 2015).

Паритет отменяется

«Когда мы увидим расширение QE, EURUSD, скорее всего, понизится, но не ниже уровня в $1,10$, — говорит Жоржетта Буле, стратег амстердамского инвестиционного банка ABN Amro Bank NV. — Нет никаких оснований для дальнейшего спада евро».

Драги с коллегами ориентируются на свои расчеты: собственные экономические модели центробанка показывают, что снижение на 5% торгово-взвешенного курса евро может способствовать экономическому росту на 0,3%, а инфляции — на 0,5%.

Чтобы подтолкнуть вверх экономику еврозоны, ЕЦБ готов использовать все инструменты, имеющиеся в его распоряжении, в том числе изменение параметров программы QE, ее продолжительности и типа скупаемых активов. Об этом Драги вновь заявил на заседании МВФ в Лиме на прошлой неделе.

Аналитики предполагают, что ЕЦБ, возможно, еще удивит рынки, если решит существенно ослабить евро. Rabobank International (чьи прогнозы по первому кварталу оказались точнее, чем обзор Bloomberg) видит к концу году картину по евро на отметке 1,09$. “Для ЕЦБ будет очень сложно получить дальнейшее нисходящее давление на евро в нынешних рыночных условиях» — говорит Джейн Фоли, старший валютный аналитик лондонского отделения Rabobank.