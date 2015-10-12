Goldman Sachs: чего ожидать от сырьевых товаров

После отскока цен на нефть и металлы на прошлой неделе некоторые аналитики выдохнули и сказали, что худшее для товарных бирж уже позади. Тем не менее, Goldman Sachs сохраняет медвежий взгляд на весь сектор в целом, потому что фундаментальные основы не изменились, даже на фоне недавнего ралли. Группа дает свой прогнозный обзор цен на металлы и нефть, который выглядит достаточно мрачно.

Нефть

Goldman по-прежнему видит фундаментальные факторы по нефтяному рынку слабыми и говорит, что «рынок сильно перенасыщен». В соответствии с этой перспективой перенасыщения, Goldman меняет свои 3-, 6- и 12-месячные прогнозы по WTI в сторону понижения до $42, $40 и $45 за баррель, соответственно. Сейчас, на 17.41 мск, фьючерсы на американскую нефть торгуются на отметке $48,85 за баррель с поставкой в ноябре.

Медь

Goldman по-прежнему ожидает, что цены на медь упадут до $4800 за тонну к концу года, по сравнению с текущим уровнем в $5344 на Лондонской бирже металлов (LME). «Особенно важный фактор по меди сейчас — слабость в Китае», — отмечает группа. — «Продолжающаяся слабость спроса в последнее время привела к сокращению поставок».

Алюминий

Алюминиевый рынок в этом году находится перед лицом «самого медвежьего фундаментального шока за нынешнее поколение — и, вероятно, за всю его историю», поскольку рост спроса в Китае в этом году был очень разочаровывающим. Аналитики остаются «решительно медвежьими» по перспективам.

Цинк

Недавнее заявление Glencore о сокращении своего цинкового производства на 500000 тонн (что составляет около 3,5% мирового производства) должно привести к краткосрочному ралли металла. «Но благоразумнее будет дождаться более серьезных проблем с поставками, прежде чем становиться «быками» на довольно узком цинковом рынке.

Золото

Здесь всё просто: аналитики Goldman Sachs все-таки ждут роста ставки ФРС США, в силу чего остаются по золоту медведями. Текущие прогнозы цен на золото в трехмесячной перспективе в их видении выглядят как $1150 за тройскую унцию, в шестимесячной — как $1100, в течение года — как $1050.