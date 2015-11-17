Центробанк РФ: Мы не собираемся продавать валюту в декабре

Банк России наконец-то дал официальный комментарий по поводу идей некоторых зарубежных аналитиков и российских чиновников о том, что до конца года нужно ослабить курс рубля с помощью массовой продажи резервных валют. Как заявила первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева, центробанк РФ не планирует продавать валюту на рынке в следующем месяце, чтобы корректировать бюджетные средства и не разорить Резервный фонд. "Не видим необходимости зеркалировать на рынке операции по конвертации средств Минфина", - сказала Юдаева.

Она также добавила, что в декабре объем рефинансирования обычно возрастает в связи с сокращением предоставлений Минфина. Но пока никаких особых действий не требуется.

Напомним, что на рынке второй день обсуждают возможность регулятора стабилизировать балансы компаний и госфондов с помощью ослабления рубля до конца года. Согласно подсчетам экспертов, рубль должен потерять примерно 13% стоимости до конца этого года - только это поможет покрыть недостающие доходы бюджета. «Если рубль не упадет, то правительство останется без резервов уже к концу следующего года», - говорят аналитики. В этом году Резервный фонд уже сократился на 15%, а дефицит бюджета дошел до максимума за последние пять лет.

Тем временем российский рубль продолжает показывать стабильность, хотя мало кто понимает причину этого укрепления. Так, к 16:30 мск нефтяные котировки падали на 1,2-1,3%, но доллар и евро на валютных торгах снижались всего на 0,77% и 0,16% соответственно. Аналитики думали, что в пользу рубля играет спрос на ОФЗ со стороны нерезидентов, однако ведь нефть продолжает падать и бюджет снова недополучает необходимые доходы. И многие трейдеры уже обожглись, когда сделали ставку на рост цен на нефть в рублях, потому что этот показатель на фоне крепкого рубля падает. Эксперты признаются, что не могут понять причины подобного поведения рубля — слишком нелогичными выглядят его движения.

Что касается спроса на российские активы, то он реально существует и даже периодически растет. Например, сегодня, когда ФСБ признали катастрофу на борту А321 терактом, котировки ликвидных бумаг показали мощнейший рост. Похоже, рынок ожидает потепления отношений между Россией и Западом на фоне последних терактов. Сегодня, кстати, на рынке также отметили рекордный рост акций Сбербанка — котировки перешли отметку в 100 руб., а именно эти акции принято считать опережающим индикатором хорошего или плохого будущего для российской экономики.