ФРС, кажется, готова применить отрицательные ставки при следующем кризисе

Чиновники ФРС теперь стали более открыты к применению отрицательных процентных ставок для борьбы со следующей серьезной рецессией, даже если они и отвергали такие методы во время самых темных дней финансовых кризисов в 2009 и 2010 годах. "Некоторые из опытов применения (в Европе) говорят о том, что мы можем использовать отрицательные процентные ставки и издержки будут не такими огромными, как вы предвидите", - сказал Уильям Дадли, президент ФРБ Нью-Йорка в интервью CNBC в пятницу.

ФРС под руководством бывшего председателя Бена Бернанке думала об использовании отрицательных ставок во время финансового кризиса, но отвергла эту идею. "Мы решили - даже в период, когда экономика становится беднейшей и мы довольно далеки от наших целей, - не переходить к негативным процентным ставкам из-за опасений, что затраты могут перевесить выгоду", - сказал Дадли.

Бернанке сказал на прошлой неделе, что он не развернул политику отрицательных ставок, потому что «боялся», что нулевые процентные ставки окажут отрицательное воздействие на фонды денежных рынков - беспокоился, что они не смогли бы восстановить пошлины - и рынки федеральных фондов не смогут работать. Его коллеги также говорили ему, что пользы от этого большой не будет.

Но события в Европе за последние несколько лет изменили его мнение. В Европе, к примеру, Европейский центральный банк, Национальный банк Швейцарии и центральные банки Дании и Швеции развернули отрицательные ставки в какой-то малой степени. "Мы теперь видим, что это было сделано и это работает в некоторых европейских странах, - сказал он. - Так что я думаю, что в будущем ФРС вновь рассмотрит такой вариант". Это, конечно, не будет "панацеей", но действительно окажет дополнительную поддержку.

На самом деле, Нараяна Кочерлакота, президент ФРС Миннеаполиса, выступал за отрицательные ставки в своем последнем прогнозе, опубликованном в прошлом месяце. Кочерлакота заявил, что готов сдвинуть ставки вниз, чтобы дать толчок рынку труда, который, как он сказал, стагнирует с 2014 года.



Однако, чтобы получить большое воздействие от отрицательных ставок, стране придется снижать ставки и по бумажной валюте, сказал Майлз Кимбалл, профессор экономики в Университете штата Мичиган. На это потребуется некоторое время, чтобы все привыкли. Например, $100 в банке превратятся в $98 спустя определенный промежуток времени. Из-за этой спорной особенности, ФРС, вероятно, не будет первой, кто попытается вывести отрицательные ставки на главную дорогу, - сказал Кимбалл. Но преимущества дразнят ложными надеждами, особенно учитывая низкую продуктивность роста экономики США. С отрицательными ставками "совокупный спрос больше не будет скудным", - добавил Кимбалл.