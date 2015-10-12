Китай против того, чтобы ФРС поднимала ставки в ближайшее время

Момент для повышения ключевых ставок в США еще не настал, если учесть сложную ситуацию в мировой экономике, - заявил министр финансов Китая Лу Цзивэй сегодня в интервью изданию China Business News. "Соединенные Штаты пока не достигли точки перехода к повышению процентных ставок, и в силу своей международной ответственности они не могут поднимать ставки", - сказал министр.

Лу Цзивэй уверен, что США должны осознавать "ответственность в мировых масштабах" за свои действия, потому что доллар является основной резервной валютой в мире. А вот развитые страны министр обвинил в общемировой слабости — якобы их экономический рост является слишком медленным и они не создают достаточного спроса.

К слову, члены руководства ФРС все еще намерены поднять ставки до конца этого года. "И сроки первого повышения ставки, и дальнейшая корректировка ориентира ставки по федеральным фондам будут сильно зависеть от будущих событий в экономике", - сказал зампредседателя американского центробанка Стэнли Фишер. По его мнению, экономика США пока не создает достаточно рабочих мест, чтобы двигаться к максимальной занятости и росту инфляции.