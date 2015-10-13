ЕЦБ через полтора месяца запускает в оборот новую купюру

С 25 ноября в оборот попадет новая банкнота номиналом 20 евро, сообщает Европейский центробанк. Банк уже начал рассылать в магазины и предприятия малого бизнеса стран еврозоны листовки с информацией о новой купюре. Регулятор также объяснит, как адаптировать оборудование к обработке банкнот нового образца.

Напомним, что в феврале ЕЦБ представил новую банкноту серии «Европа», которая отличается от старых голограммным окном с изображением. У производителей оборудования для работы с купюрами было девять месяцев, чтобы подготовиться к выпуску новой банкноты.

Последовательно ЕЦБ собирается полностью заменить также купюры остальных номиналов: 50, 100, 200 и 500 евро. Банкноты старой серии постепенно будут выводиться из оборота, в какой-то момент все старые купюры перестанут быть законным платежным средством, о чем ЕЦБ предупредит заранее.

По данным ЕЦБ, банкноты евро используют около 338 млн человек в 19 странах еврозоны.

В прошлом году ЕЦБ запустил в оборот новые купюры достоинством в €10, их главное отличие было в обновленных элементах защиты и небольшом изменении в дизайне. На банкнотах также заменили подпись президента ЕЦБ — на новых расписался действующий глава ЕЦБ Марио Драги. Надпись «евро» выполнена не только латинским и греческим шрифтом, но и кириллицей, что объясняется вступлением в ЕС Болгарии в 2007 году.