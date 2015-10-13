Объемы импорта в Китае рухнули на 17,7%, а эксперты ждали падения на 15%

Во вторник утром Китай опубликовал данные по внешней торговле. Импорт в сентябре рухнул сразу на 17,7%, а экспорт сократился на 1,1%. Сальдо торгового баланса — 60,34 млрд юаней.

Что касается экспорта, то здесь снижение не такое сильное (ожидали увидеть показатель на уровне -6,3%) и связано это в первую очередь с падением внешнего спроса. Падение частично компенсировано ослаблением курса юаня, о чем недавно говорил официальный представитель Таможенной службы Китая. Но все-таки рынок больше смотрит на данные по импорту — и здесь падение наблюдается очень существенное, и связано оно как с падением цен на сырье, так и с падением спроса со стороны самого Китая. Кроме того, показатель импорта снижается уже 11 месяцев подряд, и это самый длительный период непрерывного падения за шесть лет.

Хотя, если взглянем на абсолютные, а не денежные величины, то все не так уж плохо. Импорт нефти, к примеру, за первые девять месяцев вырос на 8,8% - до 249 млн тонн (6,66 млн баррелей в день). Импорт нефтепродуктов вырос на 4,7%.

В любом случае, отчеты по торговому балансу - не самое главное. Об этом даже говорит тот факт, что китайский индекс Shanghai Composite закрылся сегодня в небольшом плюсе. Экономисты сейчас ждут данные по темпам роста ВВП за III квартал, которые будут опубликованы 19 октября. Вот эти отчеты уже больше скажут о реальном состоянии экономики Поднебесной. Мы сможем увидеть, опустятся ли темпы роста ниже 7%, и тогда станет ясно, как повлиял на экономику обвал фондового рынка, ведь основная его фаза пришлась как раз на прошлый квартал.

Еще на этой неделе в Китае выйдут данные по потребительским ценам, ценам производителей и статистика по денежной массе M2.