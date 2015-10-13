Сбербанк будет первым «подопытным» в новом эксперименте Банка России

Российский регулятор решил провести необычный эксперимент — он хочет передать на хранение коммерческим структурам часть наличных денег Банка России. Об этом, в частности, сообщил сегодня в Казани первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский на международной конференции "Безопасность оборота наличных денег и ценностей". "Очень активно работаем со Сбербанком, поскольку он представлен на всей территории России. Сейчас планируем начать эксперимент, чтобы передать часть денег в их хранилища. Они будут на балансе Банка России числиться, но у Сбербанка будет возможность в пределах остатков на корреспондентских счетах эти деньги пускать в обращение", - сказал Лунтовский журналистам.

Возможно, в дальнейшем к эксперименту подключат и другие банки. Центробанк решил проверить, как будет работать распространенная в других странах схема — например, в Великобритании: Банк Англии только выпускает деньги в обращение и принимает ветхие (купюры) для уничтожения.

Кстати, количество наличных денег в обращении в РФ заметно сократилось в первом полугодии. Так, с учетом остатков в кассах банков, за первые шесть месяцев 2015 года количество «налички» снизилось на 1,7%. К 1 августа в обращении находилось примерно 7,7 трлн руб., из них банкнот было 5,8 млрд штук, монет - 61,5 млрд штук. Доля наличных в объеме розничных операций составила в январе-июле 78,6%. Замечено, что в стране доля оплаты наличными постепенно сокращается, в основном за счет развития и распространения безналичных инструментов. С декабря начнет действовать "Национальная система платежных карт". "Мы надеемся, что этот проект позволит нам еще активнее внедрять безналичные платежи в розничный сектор, стимулируя прежде всего товарооборот. Мы надеемся, что наша карта займет достойное место и даже потеснит международные системы платежных карт", - заявил Лунтовский.

Обыкновенные акции Сбербанка сегодня к 15:07 мск на Московской бирже упали в цене на 0,28% - до 85,21 руб. Акции банка на бирже Лондона упали к этому времени на 2% - до $5,74. На прошлой неделе акции Сбербанка на Мосбирже выросли с отметок 73,38 руб. до 85,95 руб.