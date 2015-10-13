Мнение: кризис развивающихся рынков — третья волна мирового финансового кризиса

Спад на развивающихся рынках — это не просто результат локальных событий. По мнению Goldman Sachs, это третья волна мирового финансового кризиса. В записке от прошлой недели аналитики пишут: «Рост неопределенности по перспективам слабых ЕМ, снижение цен на товары и потенциальное увеличение процентной ставки в США — все это дает повод для новых опасений по поводу устойчивости цен на активы и знаменует собой начало новой волны мирового финансового кризиса».

Падение развивающихся рынков на фоне падения цен на сырье — это следующий этап за кризисом рынка недвижимости в США и его распространением на госбонды европейских стран.

Опасения о том, что ФРС США впервые почти за десятилетие повысит процентную ставку стимулировало массовый отток средств из развивающихся экономик, в том числе азиатских. Но заседание ФРС 16 — 17 сентября опять не закончилось ростом ставки, и многие аналитики перенесли эти ожидания на следующий год.

Это помогло слегка стабилизировать пошатнувшиеся фондовые рынки и валюты развивающихся стран, но некоторые аналитики считают стабилизацию лишь временной отсрочкой.

Одна из причин беспокойства Goldman по поводу развивающихся рынков связана с тем, что низкие процентные ставки в ведущих мировых центробанках вызвали рост кредитных задолженностей, особенно в Китае. Это, вероятно, препятствует будущему экономическому росту.

Аналитики отмечают, что ухудшающиеся перспективы для развивающихся рыночных экономик и плохая отчетность — возможный путь к стагнации. Впрочем, они добавляют, что, вероятно, опасения преувеличены. «Большая часть ослабления развивающихся рынков и Китая, вероятно, отражает изменение баланса экономического роста, а не структурное обесценивание. На то, чтобы стабилизировать ситуацию, вероятно, понадобится время (как это было в США и Европе). Но это должно привести к снижению экономического дисбаланса со временем и обеспечит платформу для нормализации экономики, прибыли и процентных ставок».

Но когда дело доходит до возвращения потерянной стоимости, Goldman не обязательно ждет, что развивающиеся рынки вернут весь свой утраченный блеск.

Однако не все участники рынка уверены в том, что развивающиеся рынки восстановят свою экономику. Темпы роста сокращаются, и усугубляется этот процесс отсутствием структурных реформ за последние 10 лет. Об этом пишет в своем октябрьском прогнозе инвестиционная группа Deutsche Asset and Wealth Management. «Ультраэкспансионистская денежно-кредитная политика в развитых экономиках побудила многих инвесторов вкладывать средства в развивающиеся рынки — в частности, потому что именно они предлагали преимущество по процентной ставке. Однако благоприятные условия финансирования в действительности только помогли развивающимся рынкам завуалировать свою растущую экономическую слабость».

Компании на развивающихся рынках в результате easy-money-стимулирования столкнутся сейчас не только с высокой закредитованностью, но и с потенциально обременительными процентными платежами на фоне слабого экономического роста. По прогнозу Deutsche Asset, будет расти риск невозврата кредитов и увеличится количество банкротств. Сочетание высоких темпов инвестиций, роста задолженности и снижения роста сделало EM более уязвимыми, чем раньше.