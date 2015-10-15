Мнения: $70 как нижняя граница по нефти? Маловероятно, но возможно

Многие нефтетрейдеры сейчас держат пари, что план Венесуэлы воскресить старый механизм формирования ценового диапазона ОПЕК обречен с самого начала. Установить «пол» для нефти на уровне $70 на изрядно потрепанном рынке, по словам многих, кажется утопической идеей.

Фактический лидер картеля, Саудовская Аравия, не продемонстрировала интереса к возвращению стратегии поддержки цен. Крупные производители за пределами ОПЕК — в частности, Россия — отказываются уменьшать добычу. Большинство аналитиков говорят или что попытка установки ценового диапазона бесполезна сама по себе, или что коридор возможен, но 70 долларов в качестве пола — это непомерно высоко.

Тем не менее, несколько экспертов и наблюдателей говорят, что предложение это может стать катализатором для того, чтобы сдвинуть ОПЕК с подхода абсолютного невмешательства в цены на нефть. Подход этот, напомним, привел к удушению инвестиций в отрасль по всему миру, к сокращению бюджетов корпораций и государств и привел некоторые страны — к примеру, Венесуэлу — к краю пропасти.

Даже если идея не пройдет дальше в первозданном виде, она может представить собой первый значимый шаг в сторону того, чтобы впервые за много месяцев найти общий язык и поискать способ стабилизировать рынок нефти.

План, который будет рассмотрен 21 октября на заседании технических экспертов в Вене, кажется простым: прогрессивное сокращение производства для контроля цены, с нижним порогом в $70 за баррель и более поздним приходом цены к $ 100 за баррель. Об этом рассказал в интервью агентству Reuters бывший министр нефти Венесуэлы, Рафаэль Рамирес. Его заявления последовали после нескольких месяцев президентских визитов и туманных заявлений Николаса Мадуро, большинство из которых были невразумительными и рассматривались как отчаянные попытки самого нестандартного лидера за все короткое время существования нефтяной дипломатии.

В противовес ему, Рамирес больше десятилетия служил лицом нефтяной политики Венесуэлы, тесно сотрудничая, к примеру, с Али аль-Наими, министром нефти Саудовской Аравии. Он застал период, во время которого цена на нефть прыгнула от $20 за баррель до почти $150 — и снова ушла вниз.

На заседание 21 октября приглашены восемь стран, не входящих в ОПЕК: Азербайджан, Бразилия, Колумбия, Казахстан, Норвегия, Мексика, Оман и Россия. Об этом говорит действующий министр нефти Венесуэлы, Эулоджио дель Пино.

Как средство выхода из кризиса раньше картель использовал формулу сужения ценового диапазона. К примеру, после того, как в конце 1990-х годов цена на нефть упала до $10 за баррель, группа установила коридор $22 – 28 за баррель. В 2005 году растущий спрос вызвал повышение цены, и после этого ОПЕК никогда больше официально не устанавливала рамок цены.

В последний год Венесуэла пытается вернуть ОПЕК к системе «коридоров», но попытки не увенчиваются успехом. В этом году цена упала до многолетних минимумов, но крупные производители (включая Саудовскую Аравию и Кувейт) не испытывают ни малейшего желания пожертвовать своей долей на рынке, чтобы вернуть высокие цены на сырье.

Тем не менее, есть некоторые признаки того, что после года низких цен и перед лицом глубокой неуверенности в будущем терпение производителей готово закончиться.

Министр энергетики России Александр Новак встретился с Али аль-Наими в Стамбуле на прошлой неделе и заявил, что Россия готова встретиться с ОПЕК и другими странами-производителями нефти. В своем выступлении в Кувейте старший советник по энергетике в Саудовской Аравии, Ибрагим аль-Муханна, жаловался на отсутствие «якоря» на нефтяном рынке и на то, что это подпитывает волатильность и давит на инвестиции.

«Ситуация противоестественная, и трудно наблюдать за тем, как она развивается», — сказал аль-Муханна, но не предложил никаких конкретных идей о том, что можно сделать для исправления положения.

Источник, близкий к делегации Венесуэлы в ОПЕК, заявил, что будет практически невозможно сделать так, чтобы Саудовская Аравия и Россия сидели за одним столом и мирно обсуждали сокращение добычи. Однако дискуссия о введении «пола» нефтяной цены на техническом уровне может положить начало остальным обсуждениям и помочь достижению всеобщих целей.

Аналитики пишут, что нет ничего невозможного в том, чтобы страны подписались под решением Технического Совета об установлении ценового порога. Однако многие из них добавляют, что реальными обязательствами на производственном уровне это будет назвать очень сложно, и в значительной степени этот жест бессмысленный.

Впрочем, есть и те, кто вполне верит в эффективность такого шага. «Это прекрасно работало в прошлом, потому что давало рынкам возможность для движения, но при этом спасало их от больших ценовых колебаний», — говорит один из ветеранов рынка.

Помимо самого механизма, в открытой дискуссии производители обсудят еще и целевую цену, озвученную Рамиресом. Многие страны согласятся, что $ 70 — это правильная цель. Но вот, к примеру, несколько членов ОПЕК, включая Ирак и Анголу, предложили в июне, что $75 – 80 за доллар — вот настоящая разумная «вилка» цен. Однако на этом фоне основные ближневосточные члены ОПЕК могут беспокоиться о потере слишком крупной доли рынка при таких ценах.

Не стоит забывать и об Америке: при 75 — 80 долларах за баррель добыча сланцевой нефти в США, скорее всего, опять вернется в свое активное состояние, а значит, дестабилизация рынка никуда не денется. Однако аналитики говорят: «Установите пол на 10 долларов ниже — и это сработает».