Набиуллина: $50 за баррель в ближайшие 15 лет нас не пугают

Если цены на нефть будут находиться на уровне $50 за баррель в течение 15 лет, это не будет кошмаром для России. Такое заявление сделала сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Меня беспокоят темпы экономических реформ, необходимых для привлечения частных инвестиций. Реально важно - создать условия для того, чтобы Россия стала привлекательной для частных инвестиций, я волнуюсь за скорость таких изменений», - заявила сегодня Набиуллина.

Аналитики Bloomberg считают, что это фактически является предупреждением о том, что новые меры по выходу из рецессии нужно пересмотреть. В прошлом году Россия смогла приспособиться к обвалу нефтяных котировок, отпустив рубль «в свободное плавание», но за пару месяцев курс нацвалюты потерял почти половину своей стоимости. И на данный момент экономика РФ остается в сложной ситуации еще из-за высокого уровня коррупции и неэффективного управления.

После введения санкций против России со стороны западных стран и падения цен на нефть уровень инвестиций в страну резко упал. Однако, прогноз центробанка по инфляции в России на 2016 год очень оптимистичен: к сентябрю-октябрю следующего года инфляция упадет до 7%, и это позволит снизить еще ключевую ставку. Эльвира Набиуллина говорит, что самый тяжелый период кризиса уже позади - он был как раз в 2014 году, а теперь идет подъем, потому что у нас нет проблем с валютной ликвидностью и обслуживанием внешнего долга.

Регулятор надеется, что экономика России вернется к росту не раньше 2017 года, и это означает, что нас ждет самая длительная рецессия за последние двадцать лет. ВВП снизится на 3,9-4,4% в 2015 году, в следующем - еще на 1%. Прогноз этот рассчитан при условии, что цена на нефть останется на уровне $50 за баррель в ближайшие три года.

Спасти российскую экономику может только комплексный план развития, который нужно разработать с учетом низких цен на нефть. "Главное для нас сейчас - приспособиться к низким ценам на нефть. Это реальность, к которой мы готовы морально. Финансовый сектор уже привыкает к новой реальности, а теперь к реальности приспосабливается остальная экономика", - сказала глава ЦБ.

