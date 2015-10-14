Видео: Макс Кайзер. Финансовые мошенники почти не несут наказаний за свои поступки

В очередном выпуске «Обзора Макса Кайзера» ведущие поговорят о финансовых мошенниках и банковских преступниках. Мошенничество должно быть запрещено законом, но, с другой стороны, рынок может сам о себе позаботиться, - об этом говорил Алан Гринспен в 1996 году. Он как будто предупреждал, что не нужно вмешиваться в рынок. А недавно Бен Бернанке сказал, что после финансового кризиса за решетку отправили «слишком мало банкиров», у ФРС были связаны руки.

Во второй части передачи гость - главный обозреватель портала oftwominds.com Чарльз Хью Смит говорит, что нынешняя финансовая система работает в интересах лишь 5% населения Земли. Рано или поздно это приведет к вспышкам классовой войны, а первые подтверждения уже можно увидеть во Франции и Великобритании. В этом выпуске проанализируют, какие события могут привести к социальному взрыву. И особую тревогу вызывают как раз мошеннические операции крупных банков, проводимые при попустительстве финансовых госструктур ряда развитых стран.

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