Эльвира Набиуллина: прогноз по рублю и российской экономике

Глава российского центробанка Эльвира Набиуллина на выходных озвучила прогноз по экономике и курсу рубля, сразу после саммита МВФ. В целом прогнозы МВФ, Всемирного банка и Банка России по экономике России почти не различаются. «На 2015 год мы прогнозировали снижение ВВП России на 3,5%, в то время как прогноз МВФ составляет 3,9-4,4%. МВФ видит продолжение снижения российской экономики, но более медленными темпами", - говорила Набиуллина. Вполне возможно, что к концу 2016 года российская экономика перейдет в положительную зону в квартальном исчислении. Такие прогнозы основаны на среднегодовой цене на нефть $50 за баррель. Если цена будет выше, то экономика сможет выйти в плюс даже раньше.

По словам главы центробанка, в будущем экономика страны не должна зависеть от цен на нефть. Рост экономики должен идти за счет инвестиций, плюс большой шанс улучшения ситуации появляется благодаря развитию программы импортозамещения. В целом даже курс рубля способствует развитию импортозамещения. «Мы полагаем, что экономика выйдет к устойчивому росту к 2017 году», - сказала глава ЦБ РФ.

Что касается курса нацвалюты, то здесь все зависит от многих факторов. В краткосрочном рассмотрении курс рубля напрямую зависит от цен на нефть и процесса оттока и притока капитала. В среднесрочном плане на курс рубля оказывает влияние ставка ФРС и темпы нормализации монетарной политики в США. Если доллар укрепится, это в конечном итоге должно поддержать и валюты развивающихся стран. Когда волатильность рубля снизится, облегчение почувствует и российский бизнес.

«Сильной девальвации рубля, аналогичной концу прошлого года, мы не ожидаем. В прошлом году сложилась уникальная ситуация: произошло резкое снижение цен на нефть, пик выплат по внешним долгам, который пришелся на декабрь, в то время как доступ к финансовым рынкам был ограничен для российских компаний. Мы не ожидаем повторения таких факторов в ближайшее время», - заявила Эльвира Набиуллина.