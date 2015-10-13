"Яндекс" по умолчанию встроят в браузеры Microsoft на Windows 10

Как сообщают сегодня российские и зарубежные СМИ, поиск "Яндекса" будет основным по умолчанию в двух браузерах Microsoft в последней версии Windows 10. Таким образом, браузеры Microsoft Edge и Internet Explorer на всех устройствах теперь по умолчанию будут совершать поиск именно через этот сайт. Нововведение коснется пользователей новой ОС в России, Белоруссии, Казахстане, Украине и Турции.

"На устройствах с Windows 10 компания Microsoft предложит привычный для пользователей из указанных стран опыт работы с браузером и поиском с помощью поискового сервиса Яндекс", - отмечается в сообщении Microsoft. Поисковая система, в свою очередь, создаст специальную страницу, где будет рассказывать пользователям о преимуществах Windows 10, демонстрировать ее возможности и также предложит скачать и установить новую систему. Кроме того, "Яндекс" создаст универсальные приложения для поиска информации, навигации, прослушивания музыки, заказа такси и поиска товаров.

"Мы остаемся верны принципу предоставления таких возможностей Windows 10, которые могут понравиться любому пользователю в мире. Одним из путей достижения этой цели является предоставление сервисов, учитывающих региональную специфику. На сегодняшний день поиск "Яндекса" уже интегрирован в нашу мобильную платформу Windows Phone на рынках этих стран. Теперь мы планируем внедрить поиск "Яндекса" во всю экосистему Windows 10 в данном регионе", — сказал исполнительный вице-президент подразделения Windows и Devices корпорации Microsoft Терри Майерсон).

Акции компании Microsoft Corporation на последних торгах на Nasdaq снизились на 0,23% - до отметки $47,00. Акции компании «Яндекс» на той же площадке упали вчера на 1,46% - до отметки $12,19, однако перед открытием на премаркете к 14:37 мск они дорожают на 1,23%.