Нефть в США: запасы рекордные, но добыча идет минимальными темпами

Вчера после выхода американских отчетов по запасам нефти цены резко снизились, однако затем вновь вернулись к росту. В пятницу утром нарастающий позитив на рынке сохраняется. К 9:40 фьючерсы на Brent торговались на уровне $50,34 (+1,23%), WTI — на уровне $47,07 (+1,49%). Похоже, участники рынка все-таки нашли повод для роста.



Вчера в центре внимания были данные по запасам и уровню добычи в США, которые немного удивили рынки. На прошлой неделе официальные запасы нефти выросли сразу на 7,562 млн баррелей, хотя днем ранее Американский институт нефти тоже сообщал об огромном росте (более чем на 9 млн баррелей). Такой рост запасов - максимальный за последние полгода.

После публикации отчетов котировки моментально упали, но спустя некоторое время отскочили и находились в районе $47-50 за баррель.

Эксперты говорят, что ралли, которое мы наблюдали на прошлой неделе, уже полностью себя исчерпало, и цены возвращаются в уже привычный ценовой коридор. Однако, не все инвесторы обратили внимание на один позитивный момент - добыча нефти в США снова упала — до минимума за 11 месяцев.