Дайджест 3-7 августа: Официальный прогноз по экономике и почему аналитики ему не верят, а также уничтожение еды в России
Аналитика и прогнозы

Дайджест 3-7 августа: Официальный прогноз по экономике и почему аналитики ему не верят, а также уничтожение еды в России

7 августа 2015, 11:21
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть

Уничтожение продуктов: действенное ли средство в экономической войне?

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Новости сырьевого рынка:

Новости компаний: события, стартапы, истории успеха

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