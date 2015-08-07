Дайджест 3-7 августа: Официальный прогноз по экономике и почему аналитики ему не верят, а также уничтожение еды в России

2
1 189
Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть
- Deutsche Welle: Санкции Кремля: чужих не напугали, своим не помогли
- Deutsche Welle: Продление контрсанкций: кому выгодно эмбарго на ввоз продовольствия?
- РБК: Экономисты отказались верить официальному прогнозу роста экономики
- Коммерсант: У роста не осталось союзников. Дешевая нефть и слабый рубль оттягивают восстановление экономики
- РБК: Деловая активность в сфере услуг стала самой высокой за 20 месяцев
- Коммерсант: Информации на всех вкладчиков не хватит. Комитет кредиторов СБ-банка обойдется без них
- Коммерсант: МВФ подготовил секвестр для России. От госрасходов предложено отрезать 10% ВВП
- РБК: Московская биржа потеряет на Украине до 200 млн руб.
- РБК: Недоученный урок: о чем забыла Россия в борьбе с кризисом
- Коммерсант: All illusive. В какой экономической реальности живут россияне
- BBC Russian: Пресса Британии: новые риски для инвесторов в России
- MQL5 Blogs: Видео: Макс Кайзер. Финансовый мир ждут большие перемены
- Вести Экономика: Грэнтем: рынкам грозит масштабный обвал в 2016 году
Уничтожение продуктов: действенное ли средство в экономической войне?
- РБК: Кремль объяснил «заботой о здоровье граждан» уничтожение санкционной еды
- Forbes: «Никто не собирается уничтожать тоннами пармезан с хамоном»
- BBC Russian: Уничтожение продуктов: можно ли сослаться на мировой опыт?
- Deutsche Welle: Комментарий: Уничтожение еды как апофеоз протекционизма
- Газета.RU: Пять способов уничтожить хамон
- Новая Газета: «Проблема в том, что это распоряжение было отдано сытыми людьми». Юлия ЛАТЫНИНА — об акциях по уничтожению еды
Новости валютного рынка:
- MQL5 Blogs: Доллар/Иена (USD/JPY) - тенденции и торговые идеи на август: в ожидании восходящего пробоя
- РБК: Эксперты ВШЭ предсказали дефицит валюты
- MQL5 Blogs: Эксперты МВФ объяснили, чего не хватает юаню для включения в корзину резервных валют
- MQL5 Blogs: Европейские банки помогают распространению юаня, выпуская новые облигации
- Вести Экономика: Турецкая лира: сильнейшее падение за 14 лет
- Коммерсант: История одного доллара. Как менялся курс американской валюты к рублю с 1792 года
Новости сырьевого рынка:
- MQL5 Blogs: Золото еще не прошло тест на жизнеспособность, его пока рано хоронить
- Вести Экономика: 5 фактов об инвестициях в золото
- MQL5 Blogs: Марк Мобиус: обвал цен на нефть не связан с перенасыщением рынка
- Вести Экономика: Глобальные поставки нефти: угроза стала реальной
- РБК: Дешевая нефть вынудит регионы резко сократить расходы
- Коммерсант: Нефть в обмен на облигации. Саудовская Аравия выпустит облигации на $27 млрд, чтобы компенсировать снижение доходов от продажи нефти
- Вести Экономика: "Нефтяная дыра" на $4,4 трлн: выживает сильнейший
- Вести Экономика: Рубль и налоговый маневр провоцируют дефицит бензина
Новости компаний: события, стартапы, истории успеха
- РБК: В России запретят популярную схему управления бизнесом
- Коммерсант: "Ростех" зайдет с Индийского океана. Госкорпорация хочет строить газопровод в Пакистане
- Reuters: Газпром увеличил прогноз экспорта газа в 2015 году
- Новая газета: В планах «Газпрома» не было войны
- Новая газета: Как «Газпром» и «Роснефть» лишили Россию шельфовых технологий
- Вести Экономика: Компании из ОАЭ и Сингапура покупают терминал СИБУРа
- РБК: Шахты, куры и земля: во что банкир Мотылев вкладывал деньги пенсионеров
- Коммерсант: Юрий Мильнер принял пациентов. Инвестор вложился в онлайн-сервис записи к врачам
- РБК: Автодилеры начали массовые сокращения сотрудников
- Reuters: Сбербанк сократил прибыль за 7 месяцев на 58%
- Reuters: Чистая прибыль Petrobras упала на 89% во II квартале
- Reuters: Вымпелком и Hutchison договорились о слиянии активов в Италии
- MQL5 Blogs: Крупнейший брокер в Китае заработал 1180% на волатильности рынка акций
- MQL5 Blogs: Первая в мире алмазная биржа будет запущена в Сингапуре в сентябре 2015 года
- Вести Экономика: Amazon, Microsoft, Google и IBM витают в облаках
- Вести Экономика: Хакерам удалось отключить Tesla Model S на ходу
Главное в мире
- MQL5 Blogs: На поддержку китайского фондового рынка могут выделить еще 2 трлн юаней
- Вести Экономика: Китайские инвесторы наигрались и закрывают счета
- Вести Экономика: Кто заработал 1180% на волатильном рынке Китая?
- Deutsche Welle: Немецкие фермеры теряют миллионы из-за российского эмбарго
- Deutsche Welle: Греция вовремя перечислила МВФ 186 миллионов евро
- MQL5 Blogs: Рекорды падения: греческие банки за три дня потеряли 64% стоимости
- MQL5 Blogs: Варуфакиса оправдали, а Лагард теперь, выходит, неудачница?
- MQL5 Blogs: Агентство S&P понизило прогноз по кредитному рейтингу ЕС до «негативного»
- Вести Экономика: Экономика США ставит ФРС в неловкое положение
- Вести Экономика: Кто первым поднимет ставку: ФРС или Банк Англии?
- MQL5 Blogs: Дефолт в Пуэрто-Рико: самое важное и интересное. Что будет с инвесторами?
- Deutsche Welle: Новый Суэцкий "канал процветания": Египет надеется на экономическое чудо
- Вести Экономика: Турция: закат звезды развивающихся стран