Агентство S&P понизило прогноз по кредитному рейтингу ЕС до «негативного»

В понедельник международное рейтинговое агентство S&P понизило прогноз по кредитному рейтингу Евросоюза со «стабильного» до «негативного». Об этом сообщает издание The Financial Times, ссылаясь на сообщение организации.

В сообщении говорится, что решение было мотивировано продолжающимся долговым кризисом в Греции и опасениями, что население Великобритании на референдуме проголосует за выход из ЕС. S&P также учло «негативный» прогноз по кредитному рейтингу двух значимых членов ЕС — Великобритании и Франции. По мнению агентства, евросоюз предоставляет своим членам высокорисковые кредиты.

Похоже, Евросоюз может потеряет нынешний кредитный рейтинг «AA+». По словам участников рынка, понижение прогноза было ожидаемо. И самая главная причина в том, что в странах ЕС правят разношерстные политические силы, а потому перспективы развития экономики индустриальных и высокотехнологичных северных стран (Германия и Нидерланды, например) вместе с отсталыми южными странами выглядят сейчас крайне нежизнеспособными. И никакие планы Жан-Клода Юнкера по привлечению частных инвестиций ничего не изменят, потому что «даже всех денежных средств мира не хватит для того, чтобы остановить тонущий корабль ЕС», - считают участники рынка.