Видео: Макс Кайзер. Финансовый мир ждут большие перемены

Экономист Пол Мейсон считает, что на смену нынешней экономической формации приходит посткапитализм. Другие эксперты уверены, что мы уже вступили в эту эпоху. Ведущие «Обзора Макса Кайзера» - собственно, сам Макс Кайзер и Стейси Херберт - выясняют, что ждёт человечество на этом пути.

Интересно услышать доводы «против» данной теории — от экспертов и аналитиков рынка. Похоже, нынешняя неолиберальная модель капитализма уже давно себя исчерпала, а потому один из вариантов будущего развития цивилизации – это так называемая экономика «звёздного пути».

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