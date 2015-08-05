Эксперты МВФ объяснили, чего не хватает юаню для включения в корзину резервных валют

Международный валютный фонд, который в ноябре этого года будет пересматривать систему специальных прав заимствования (SDR), решит, будет ли юань с 1 января 2016 года включен в число официальных резервных валют наряду с долларом США, евро, фунтом стерлингов и иеной. Эксперты фонда одобрили прогресс, которого достиг Китай в реализации финансовой реформы, но рекомендовали руководству фонда отложить включение юаня в корзину SDR хотя бы до сентября 2016 года.

В отчете сказано, что юань отстает от других резервных валют по некоторым ключевым характеристикам. "По ряду индикаторов юань демонстрирует значительный уровень международного использования. В то же время четыре свободно конвертируемые валюты (уже входящие в корзину SDR) в целом заметно опережают юань", - отмечается в отчете. Основным и решающим критерием для фонда будет заключение о том, является ли юань "свободно конвертируемым". Сейчас, по мнению экспертов, Китаю нужно улучшить доступ к материковым рынкам акций и облигаций (особенно к госбондам) для иностранных инвесторов. "Доступ к рынкам материкового Китая является очень важным фактором наряду со свободной процентной ставкой, определяемой рыночными факторами", - сказал источник в фонде.

Отсрочка включения юаня в корзину SDR до сентября 2016 года позволит Китаю реализовать необходимые реформы, которые не могли осуществить из-за недавнего спада на фондовом рынке страны. Однако, сами китайские власти рассчитывают на то, что юань будет включен в корзину резервных валют, потому что это подтвердит глобальный статус юаня. По словам директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, включение юаня в число официальных резервных валют "является лишь вопросом времени". Сейчас европейские страны (Германия, Франция и Великобритания) поддерживают включение китайской валюты в корзину SDR, и только США занимают осторожную позицию.