Первая в мире алмазная биржа будет запущена в Сингапуре в сентябре 2015 года

Совсем скоро в мире появится электронная биржа алмазов, торги должны начаться уже в в сентябре этого года. Singapore Diamond Investment Exchange позволит торговать алмазами как классом активов в режиме реального времени, а также следить за оптовыми ценами. SDIE стремится создать новый рынок для торговли алмазами по всему миру. Ожидается, что позиции республики в качестве центра торговли такими товарами будут только расти.

В первое время торговля будет проходить в течение четырех часов в день. Затем торги уже будут ориентироваться на временные зоны ключевых финансовых рынков в глобальном масштабе. "В первую очередь люди, когда ищут алмазы, идут в огромную базу данных инвентаризации и в конце концов должны получить телефон и цену, затем уже договориться о скидке или месте встречи, чтобы увидеть бриллианты, прежде чем покупать", - говорит Ален Ванденбор, председатель и основатель Сингапурской алмазной инвестбиржи. "На сегодня не существует технологий, объединяющих алмазную промышленность и товары, а теперь вы сможете открыто предоставлять и получать цену через систему автоматизации".

Основатели держат в секрете точную стоимость платформы и только говорят, что на им потребовалось два года и несколько миллионов долларов на разработку. Биржа опирается на Vertex Ventures Holdings, филиал венчурной компании Temasek Holdings. «Пионером»-брокером на бирже станет UOB Kay Hian.

Биржа будет ориентирована на удовлетворение потребностей алмазных игроков этой отрасли и должна пользоваться высоким спросом у состоятельных частных лиц. Финансовые инвесторы и трейдеры должны быть аккредитованы, прежде чем смогут получить доступ к информации. Алмазы торгуются со сертификатами Kimberley Process, которые подтверждают, что драгоценные камни добыты законным способом и никогда не были в зоне военных действий и не продавались для финансирования мятежей.

Биржа способна обрабатывать 500 тыс. транзакций в секунду. Ее правила основаны на условиях рынка ценных бумаг и сырьевого рынка. Агентство International Enterprise Singapore заявило, что мировой алмазный рынок оценивается больше, чем в $27 млрд ежегодно.

"Когда вы смотрите на какую-нибудь крупную торговую биржу драгоценных минералов, у них всегда есть несколько классов активов. И это не только золото, но и алмазы, - например, в Лондоне. Я думаю, Сингапур хочет соревноваться с подобными биржами", - говорит заместитель начальника IE Singapore Сатвиндер Сингх.