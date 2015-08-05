Золото еще не прошло тест на жизнеспособность, его пока рано хоронить

Еврозона недалека от развала. Китайский фондовый рынок рушится и тянет за собой вниз экономику. Развивающиеся рынки теряют источник сил из-за обвала цен на сырьевые товары. А что происходит с золотом? Актив, который всегда был убежищем в период бурь и штормов, тоже входит в медвежий рынок.

Многие уже пришли к выводу, что эпоха золота закончена. Используйте его, чтобы делать интересные ювелирные изделия, но не ожидайте, что можно будет его спокойно держать в своем инвестпортфеле. Если бы оно не блестело, вы вообще могли бы забыть о нем. Но подождите. Есть один недостаток в этом взгляде.

По любым историческим меркам, кризиса у нас еще не было. В действительности, рынки переживают период удивительного и, возможно, неестественного спокойствия. Возможно, это не правда, что золото больше не является надежным средством сбережения. Может быть, биткоин, земля или наличные взяли на себя роль «убежища» в смутные времена? Давайте не будем торопиться и посмотрим, что действительно плохого произойдет.

Безусловно, поведение металла было мрачным в течение нескольких лет для золотых инвесторов. После скачка цены до максимума вблизи $2000 за унцию на пике финансового кризиса цена на золото неустанно снижалась в течение последних четырех лет. В прошлом месяце цена опустилась ниже $1100 и продолжает идти вниз. Многие операции с золотом сейчас вообще невыгодны. Это само по себе может быть не так уж и плохо. Каждый рынок активов идет то вверх, то вниз, и нет никаких оснований ожидать, что золото будет каким-то особенным. Беда в том, что золото должно было идти вверх, когда на рынках есть паника, а не вниз. Это ставит под вопрос, является ли оно по-прежнему убежищем?

Возьмите Грецию, например. Когда страна балансировала на краю драматического выхода из еврозоны в прошлом месяце, финансовый кризис выглядел неизбежным. Никто на самом деле не знает, что произойдет, когда страна выйдет из зоны евро и какие убытки может понести финансовая система, если страна объявит дефолт по своим долгам. И все же во время всей этой саги цена на золото была настолько же живой, как день вторника в доме престарелых.

Или возьмем Китай. Фондовый рынок страны с крупнейшей экономикой в ​​мире то взлетает в исступлении спекулятивных покупок, то рушится под такую же драматическую музыку, теряя треть своей стоимости за пару недель. Что будет с мировой экономикой, если Китай будет охвачен своей версией кредитного кризиса? Никто не может сказать наверняка, но вряд ли это пройдет хорошо.

А золото? Вы бы нашли больше жизни на кладбище, честное слово. И ведь ни одно из крупных геополитических событий (будь то гражданская война в Сирии, украинский конфликт, действия Исламского государства в Ираке) не сделало ничего для цен на золото. Легко понять, почему некоторые аналитики приходят к выводу, что золото больше не безопасная гавань.

Но подождите торопиться. Может быть, есть другие точки зрения и не нужно исключать такую ​​возможность. Может быть, золото такое тихое, потому что в мире ничего страшного не происходит?

Греция? Как выяснилось, там никогда не было шансов так запросто выйти из еврозоны. Минфин страны к тому же давно готовил План Б, и это было бы нормально, разве что затянулось бы надолго, пока страна возвращалась бы к драхме. И потому стране было проще согласиться с новыми мерами жесткой экономии ее партнеров-кредиторов, пока ничего получше не придумали. Кризис не распространяется в Португалию или Италию, чего так боялись. С финансовой точки зрения, ничего не произошло.

Китай? Конечно, рынок сильно просел, а мелкие инвесторы в Шанхае несут тяжелые потери. Индекс шанхайской биржи снизился с 5000 до уровней около 3700 пунктов. Но опять же, год назад он был вообще на отметке 2000 пунктов. Любой, чья торговля простирается больше, чем на пару месяцев, все еще видит очень красивую прибыль. Волатильность на развивающихся рынках — тоже ничего необычного. Пока ничего плохого, считайте, не произошло.

На самом деле, даже по историческим меркам мир удивительно спокоен, поэтому и рынки не переживают. Центральные банки поддерживают ставки, близкие к нулю, только микроскопически поднимая их. Инфляция исчезла, но и дефляция на самом деле не считается. Рост возобновился, но незначительно. Более спокойной перспективы трудно было бы даже представить.

Так что можно ожидать от золота в этих условиях? Его сносит в сторону, и оно теряет часть своей стоимости. Что оно, собственно, и сделало. Рано или поздно будет настоящий кризис. Революция свергнет саудовский режим. Япония объявит дефолт по своим долгам. Китайский средний класс будет требовать демократии. Франция оставит евро. Да что угодно может произойти. И любое из этих событий будет мощным. И если цена на золото не будет подниматься при любом из этих событий, мы можем заключить, что золото больше не безопасная гавань. Но пока чего-то такого масштабного не происходит, слишком рано говорить об этом.