Рекорды падения: греческие банки за три дня потеряли 64% стоимости

Всего три дня прошло с того момента, как возобновила работу Афинская биржа, а акции греческих банков уже потеряли 64%. Остальные акции в среднем снизились только на 19%.

Фондовый индекс DTR, показывающий динамику акций банковского сектора, вчера упал сразу на 27%. Очевидно, что как только биржа начала работу, инвесторы стали поспешно избавляться от греческих активов, чтобы «забыть о них, как о страшном сне». Любой участник рынка понимает, что акции банков Греции сейчас очень рисковые, потому мы и наблюдаем здесь большие распродажи.

До конца недели остается всего два дня и если ситуация не выправится, то недельное падение акций банков будет самым сильным в истории. Два года назад, в мае, когда в Греции проходили протесты против мер жесткой экономии, индекс DTR упал за одну неделю на 40%. "Долгосрочная перспектива для греческих банков и самой Греции остается мрачной. Никакого решения проблем найдено не было: долги так и не списали. Это все равно что пнуть консервную банку", - говорит Ричард Перри, аналитик Hantec Markets.

Среди «аутсайдеров» банковского сектора выделяют Piraeus Bank (-65% с начала недели), Alpha Bank (-65%), Eurobank Ergasias (-64%) и National Bank of Greece (-62%). Как видно, распродажи акций этих крупных банков идут достаточно ровно, потери они несут примерно одинаковые.

Как мы помним, греческие банки возобновили работу раньше, чем биржа, - уже с 20 июля, хотя контроль над движением капитала остался. Вчера агентство Bloomberg сообщило, что вкладчики начали возвращать деньги в банк и объем депозитов уже увеличился на 1 млрд евро. Хотя и нет особых доказательств, чтобы доверять этой информации, особенно на фоне отрицательной динамики акций банков.