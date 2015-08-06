Крупнейший брокер в Китае заработал 1180% на волатильности рынка акций

Нестабильность китайского фондового рынка очень напрягает инвесторов в последнее время, особенно тех, кто потерял свои деньги из-за фондового краха. Однако, другие успешно зарабатывают поистине феноменальную прибыль на этой волатильности. Так, например, один из крупнейших брокеров в Китае Everbright Securities недавно сообщил, что его прибыль за первое полугодие выросла почти в 10 раз благодаря сильной рыночной турбулентности в эти месяцы. По отчетам брокера видно, что за первые шесть месяцев 2015 года его прибыль выросла на 1180,1% и достигла 4,9 млрд юаней ($789 млн). Кроме того, компания получила возможность разместить 600 млн акций — это принесет ей еще примерно $929 млн.

Странно, но на стоимость акций самой Everbright эта новость никак не повлияла, они подросли совсем немного на торгах в четверг.

Китайские инвесторы (а это в большей массе - обычные студенты, рабочие, пенсионеры) потеряли очень огромные суммы своих сбережений, когда фондовый рынок Китая рухнул на 25%. Но есть шанс, что потерянные многими инвесторами деньги снова вернутся на фондовый рынок, потому что есть в Китае ряд «серых» компаний, которые тоже предоставляют финансовые услуги, но страдают значительно слабее, чем другие инвесторы. К примеру, это сеть государственных коммерческих банков, трастовых компаний, управляющих фондами и небольшие финансовые компании, практически свободные от регулирования, они-то и предоставляют деньги для инвесторов. И почти все эти компании продолжают получать прибыль даже после того, как капитализация китайских компаний упала на триллионы.

Конечно, сейчас на рынке акций усложнились условия игры, потому что центробанк обязал многие брокерские и пенсионные фонды покупать акции, а также "расправляться" с короткими продажами. В этот понедельник биржи Шанхая и Шэньчжэня запретили трейдерам совершать сделки на заемные средства в течение одного дня.