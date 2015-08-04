Дефолт в Пуэрто-Рико: самое важное и интересное. Что будет с инвесторами?

Пуэрто-Рико уже окрестили "Американской Грецией". Остров отмечает первый дефолт по своим долгам за всю историю. Небольшой территории не удалось совершить платеж на $58 млн 1 августа, поэтому государство приблизилось к дефолту. Остров был на грани дефолта несколько раз в прошлом, когда должен был оплатить долг в $72 млрд за облигации, но правительству до сих пор всегда удавалось обеспечить платеж в последнюю минуту. Самая последняя такая ситуация была в начале июля с облигациями страховщиков энергосистемы острова. "Из-за отсутствия выделенных средств на текущий финансовый год полностью осуществить выплаты PFC не было возможным", - сказал вчера Мельба Акоста, председатель правительства Банка развития острова. Выплаты смогли сделать только на $628 тыс. - из тех средств, что оставались из предыдущих бюджетных ассигнований.

Инвесторы обеспокоены за другие виды облигаций, которые должны быть погашены в субботу - в первую очередь те, которые выданы Банком развития острова (GDB). В пятницу остров выплатил $169 млн по долговым обязательствам, выпущенным Государственным банком развития.

Беспокойство по поводу дефолтов по долгам острова потянули вниз цены на другие облигации Пуэрто-Рико. Индекс муниципальных облигаций Пуэрто-Рико от S&P упал на 10,8% в годовом выражении, его рыночная стоимость упала на $6,9 млрд.

Но не все пуэрториканские облигации одинаковые, будучи подкрепленными различными типами доходов — например, налоговые доходы, дорожные сборы или счета за электроэнергию. Первое, что инвесторы должны сделать, это "выяснить, какая выручка поддерживает их облигации и застрахованы ли их облигации", - сказала Мэри Талбут, фиксирующая доходы в Bryn Mawr Trust.

Более половины общих фондов в Пуэрто-Рико застрахованы, согласно докладу Чарльза Шваба в Investment Management. Что касается доходов, которые поддерживают облигации, большинство идет от системы налогообложения — это бонды Cofina и облигации общего долга G.O. bonds. Инвесторы, которые держат облигации PFC, находятся в несколько безвыходном положении, потому что основой в этих облигациях является оплата, зависимая от ассигнований законодательной власти Пуэрто-Рико", - сказал Хансон, аналитик из Height Securities. Это главное отличие между PFC и G.O. bonds. Первые нуждаются в ассигнованиях, в то время как последние подкреплены полным доверием и территорией, а их погашение гарантируется конституцией.

Напомним, что по закону, в отличие от американских городов, штаты и другие территории, включая Пуэрто-Рико, не имеют права объявлять о банкротстве - только о дефолте. В Сенате США, кстати, есть законопроект, который позволил бы государственным корпорациям и муниципалитетам (в том числе и Пуэрто-Рико) пользоваться главой 9 о банкротстве. "Не хватило широкой поддержки законопроекта... Есть подозрение, что интерес в продвижении того законопроекта будет расти из-за того, что финансовая ситуация Пуэрто-Рико становится более тяжелой", - считает Алан Шанкель, стратег по муниципальным облигациям в Janney. Обслуживание долга по умолчанию можно проиллюстрировать, как "тяжелое" положение, и это, возможно, подтолкнет Конгресс США к принятию решения намного раньше.

В общей сложности Пуэрто-Рико должен около $70 млрд своим кредиторам. Его губернатор Алехандро Гарсия Падилья заявил, что правительство не может выплатить все свои долги, а экономика Пуэрто-Рико находится в "спирали смерти". Рабочая группа должна придумать план действий к концу лета. Экономики в Пуэрто-Рико находится в страшной ситуации: безработица составляет 12%, более чем в два раза выше, чем в общем по Соединенным Штатам (5,3%). Многие пуэрториканцы покидают остров и уезжают на материк США в поисках работы и стабильности. Администрация США не собирается как-то выручать Пуэрто-Рико, и об этом говорили неоднократно. Лучшая надежда — это как раз изменение закона, чтобы дать право острову объявить о банкротстве.

Еще больше усложняет ситуацию на острове засуха - водоснабжение острова в крайне тяжелом положении. Местные жители говорят, что правительство перекрывает водопроводную воду на несколько дней подряд в городах, которые не посещают туристы — такова программа нормирования воды, которую начало правительство в этом году.

И, наконец, важный пункт для рынков — вряд ли Пуэрто-Рико вызовет какую-либо массовую распродажу облигаций. Однако, более 20% фондов в США владеют по крайней мере несколькими облигациями Пуэрто-Рико, по данным Morningstar. Если дефолт продолжится, пострадает много американцев.