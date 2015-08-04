Варуфакиса оправдали, а Лагард теперь, выходит, неудачница?

Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис был прав, когда предсказал, что МВФ не будет поддерживать выдачу новых кредитов для Греции, тогда как управляющий директор МВФ Кристин Лагард говорила иначе. Сейчас что-то непонятное происходит в отношениях между Кристин Лагард и персоналом института. Три раза в этом месяце на полных политикой переговорах по греческому пакету помощи сотрудники МВФ отрекались от своего участия в выдаче новых кредитов Греции в рамках третьего пакета спасения на 82-86 млрд евро, о котором лидеры еврозоны договорились 13 июля.

Трещины, также как и укрепление неопределенности в запутанной ситуации в Греции, ставит под сомнение полезность Лагард от участия в этих европейских встречах, где она появилась, чтобы одобрить решения, позже отклоненные в Вашингтоне. Странная природа подразделений МВФ может повлиять на решение правительства на высшем уровне о том, возобновлять ли пятилетний срок Кристин Лагард, который заканчивается в июле 2016 года.

Хотя Лагард и имеет некоторую поддержку ее пребывания в должности, она попадает под критику изнутри и снаружи организации, которая показывает преобладание политики над сущностью проблем. Последняя неудача, раскрытая на прошлой неделе Financial Times, самая разрушительная. Совет МВФ заявил в среду, что считает неприемлемым высокий уровень задолженности Греции и недостаточную активность правительства в реализации реформ, и это помешает третьему пакету спасения от МВФ. Это может сильно выбить из колеи переговоры, потому что канцлер Германии Ангела Меркель исключала дальнейшее финансирование, если МВФ не будет участвовать в новых кредитах. И основным становится вопрос о том, начнут ли законодатели в Германии и другие неспокойные северные и центральные европейские кредиторы уходить от сделки, которая связана с таким большим количеством обременительных и одновременно несовместимых условий и почти неосуществима.

Последние новости из Вашингтона подтверждают мнение Яниса Варуфакиса, бывшего греческого министра финансов, который заявил на телеконференции 16 июля, что "по своим правилам МВФ не может участвовать в любом проекте помощи. Они уже нарушили свои правила дважды, чтобы сделать это. Но я не думаю, что они сделают это и в третий раз. Я думаю, что они будут пинаться и кричать, что не собираются делать этого снова". Варуфакис продолжает: "Не то, что я бы хотел, чтобы огромный кредит не предоставили... но я думаю, что здесь видна большая борьба между институтами: ESM, Европейской комиссией, МВФ и министром финансов Германии Вольфгангом Шойбле. Шойбле и МВФ имеют общий интерес - они не хотят этой сделки. Причем Вольфганг совершенно ясно сказал мне, что он хочет Grexit и считает, что это будет лучший выход для всех. Я согласен с ним, но по другим причинам. МВФ не хочет соглашения, потому что не хочет нарушать свой устав вновь и предоставлять новые кредиты для страны, чей долг нежизнеспособен. ЕК действительно хочет эту сделку, чтобы идти вперед, Меркель хочет эту сделку, чтобы продолжать реформы, поэтому то, что происходит уже в течение последних пяти месяцев и до настоящего времени — держится только на «стероидах» и явно видно, что полностью отсутствует координация между кредиторами".

МВФ уже продемонстрировал линию разлома с другими кредиторами, когда официально проинформировал журналистов 2 июля, что Европа должна согласиться на массивное и необходимое Греции облегчение долгового бремени. Заявление было за несколько дней до греческого референдума по прежнему (менее драконовскому) пакету спасения. Похоже, МВФ сам подставил свою голову под гильотину. Кристин Лагард, ее гиперактивный управляющий директор, должна была остаться в Вашингтоне и руководить работой, а не тащиться вслед за пылающей Европой. Разделение между кредиторами, кажется, еще больше усугубилось, когда анализ устойчивости долга Греции от МВФ всплыл на поверхность 14 июля — в нем сказано, что последняя сделка подтолкнет греческий долг до 200% от ВВП, и что фонд не может участвовать в этом, пока европейцы не согласятся облегчить долг страны.