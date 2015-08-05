Европейские банки помогают распространению юаня, выпуская новые облигации

С начала года объем выпущенных европейскими банками облигаций, номинированных в юанях, достиг отметки $2,7 млрд. Всего пять лет назад Китай начал принимать все возможные меры, чтобы ускорить интернационализацию своей валюты, когда его экономика стала второй по величине в мире. К слову, темпы выпуска облигаций в юанях в этом году в пять раз выше, чем в прошлом. Такое стремительное увеличение выпуска от глобальных кредиторов — один из последних шагов в движении юаня к интернационализации, считает Кристоф Хиттмайер, управляющий директор финансового конгломерата HSBS. "В китайской валюте заинтересовано большое количество людей. Они видят ее в качестве значительного рынка будущего. Для банков это отличная возможность зарекомендовать себя на новом рынке и заполучить инвесторов", - отмечает Хиттмайер.

Кроме того, вся западная банковская система - от Австралии до США — тоже начала активно подавать облигации, номинированные в юанях. Сейчас процентные ставки слишком низкие для инвесторов, поэтому они обращают внимание на продукты с более высоким уровнем риска, говорит Эндрю Кармайкл, партнер компании Linklaters.

Надо сказать, что совсем недавно Народный банк Китая говорил, что разрешит размещение номинированных в юанях облигаций в материковом Китае более широкому кругу иностранных финансовых коммерческих институтов. И иностранным эмитентам больше не нужно будет размещать бонды через зарегистрированные в Китае компании.

Китай давно обещал открыть свои рынки иностранным инвесторам, в том числе и в целях распространения юаня по всему миру — чтобы превратить его в свободно конвертируемую валюту. Интернационализация китайской нацвалюты поможет включению ее в корзину резервных валют Международного валютного фонда.