На поддержку китайского фондового рынка могут выделить еще 2 трлн юаней

Государственное китайское агентство China Securities Finance Corp., которое обеспечивает ликвидностью участников китайского фондового рынка, собирается получить от правительства страны еще 2 трлн юаней (около $322 млрд). Ранее сообщалось, что агентству выделили 3 трлн юаней, и теперь объем средств, доступных CSF, может составить 5 трлн юаней.

Новую ликвидность агентство планирует получить в форме кредитов от Народного банка Китая сроком от 3 до 12 месяцев по ставке не выше 4,4% годовых. Прежде средства предоставляли и центробанк, и коммерческие банки. Кроме того, агентство брало займы на межбанковском рынке и выпускало облигации и краткосрочные векселя. Новые средства будут выдаваться инвесторам как целевые кредиты, чтобы те вновь покупали акции китайских компаний.

Фондовый индекс Shanghai Composite с пика, зафиксированного в июне, упал к настоящему времени на 29%.