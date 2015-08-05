Марк Мобиус: обвал цен на нефть не связан с перенасыщением рынка

Известный инвестор, глава Templeton Emerging Markets Group Марк Мобиус не согласен с утверждениями о том, что обвал нефтяных цен произошел из-за избытка предложения на рынке. В интервью телеканалу CNBC он заявил, что нет реальных причин такого резкого обвала цен на сырьевые активы.

"Если вы посмотрите график спроса и предложения за последние 20 лет, то увидите рост примерно на 1% каждый год. Но каждый год цены изменялись в коридоре плюс-минус 5%. Эти изменения не поддаются рациональному объяснению и в реальности никак не связаны с долгосрочным развитием спроса и предложения. Нефть марки Brent немного оправилась после 5%-го падения в предыдущую сессию, но по-прежнему торгуется ниже $50 за баррель – самом низком уровне с января", - отметил Мобиус. К слову, нефть марки Brent сегодня немного дорожает — к 12:11 мск фьючерсы на нее торговались на уровне $50,24 за баррель.

Кроме того, инвестор высказался о сильном недоверии к ценовым прогнозам. "Никто не является экспертом по нефтяным ценам — даже главные лица индустрии. Я бываю на советах директоров некоторых нефтяных компаний и вижу, что их предсказания неверны. Они строят планы на следующий год, но не могут представить, что нефть будет ниже $50", - сказал Мобиус.

Его аргументы контрастируют с прогнозами многих трейдеров, которые объясняют поведение цен текущим избытком сырья на рынке. Они считают, что ситуация усложнится "вступлением в игру" Ирана, который, по уверениям министра нефти, сможет нарастить добычу на 500 тыс. баррелей в день сразу после снятия санкций. По данным Reuters, в июле 2015 года страны ОПЕК добыли самый большой объем нефти за последние 18 лет.

Буквально несколько месяцев назад — в апреле — Марк Мобиус советовал вкладываться в сырьевые активы, обещая восстановление их цен. "Сейчас эти товары, верит в них кто-то или нет, находятся в немилости. Никто не знает, что произойдет в следующий момент с точки зрения военной ситуации на Ближнем Востоке, поэтому надо следить за нефтью. Я думаю, что будет восстановление", - говорил тогда Мобиус.

