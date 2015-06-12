Дайджест 8-12 июня: Главное этой недели, от прогноза Всемирного Банка до нулевой инфляции РФ
Аналитика и прогнозы

Дайджест 8-12 июня: Главное этой недели, от прогноза Всемирного Банка до нулевой инфляции РФ

12 июня 2015, 11:32
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Всемирный Банк снизил прогноз по мировой экономике. Credit Suisse не согласен.

Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Российская инфляция; политика в ущерб экономике, а также коррупция ФИФА

Новости валютного рынка: Обзор

Новости сырьевого рынка: Обзор, аналитика

Новости компаний: Российские банки; рейтинги зарубежных банков; Сделка Schlumberger в России

В мире: Страны, которые могут исчезнуть через 20 лет; почему Европа должна удержать Грецию; ставки в США, которые могут не вырасти

#Антон Силуанов, новости экономики, еженедельный дайджест, инфляция РФ