Дайджест 8-12 июня: Главное этой недели, от прогноза Всемирного Банка до нулевой инфляции РФ

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Всемирный Банк снизил прогноз по мировой экономике. Credit Suisse не согласен.
- Reuters: Всемирный банк видит замедление мирового роста, просит ФРС подождать со ставками
- Вести Экономика: Всемирный банк понизил прогноз роста мирового ВВП
- Deutsche Welle: Всемирный банк повысил прогноз роста экономики в еврозоне
- Interfax: Всемирный банк рассказал о состоянии экономики развивающихся стран
- MQL5 Blogs: Credit Suisse: наконец-то хорошие прогнозы для глобальной экономики
- Ведомости: Месячный отток капитала с развивающихся рынков оказался максимальным почти за два года
Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Российская инфляция; политика в ущерб экономике, а также коррупция ФИФА
- Вести Экономика: Силуанов: дефицит бюджета увеличился до 4,2% ВВП
- Interfax: Силуанов предупредил о неизбежности жесткой экономии
- Коммерсант: Инфляция вышла в ноль. За минувшую неделю жизнь в России не подорожала
- Ведомости: Торможение инфляции дает ЦБ повод снизить ключевую ставку
- РБК: Число живущих за чертой бедности россиян подскочило почти до 16%
- РБК: Политика в ущерб экономике: как Москва может поссориться с БРИКС
- inoСМИ.ru: Коррупция – это проблема ФИФА, а не России и Катара
- BBC Russian: Как вылечить ФИФА и другие подобные ей организации
Новости валютного рынка: Обзор
- РБК: Чего ждать финансовым рынкам после 15 июня?
- Investing.com: Доллар опустился до валютных войн?
- MQL5 Blogs: Биткоин в России, возможно, перестанет быть персоной нон грата
- MQL5 Blogs: Волатильность – признак того, что в QE что-то пошло не так
- РИА Новости: FT: союзники США начинают поклоняться не доллару, а юаню
Новости сырьевого рынка: Обзор, аналитика
- Investing.com: Прогноз курса золота и серебра на 12 июня
- MQL5 Blogs: MarketWatch: Следующий бычий рынок поднимет золото до $25.000 за унцию
- MQL5 Blogs: Три сейсмических сдвига в мировой энергетике
- Investing.com: Нефти не выбраться из медвежьего капкана
- Коммерсант: Дешевой нефти — дорогие кредиты. Повышение ставок США осложнит экономическое положение развивающихся стран
- Вести Экономика: 3 главные цели для поглощения на мировом рынке нефти
- MQL5 Blogs: ОПЕК прогнозирует, что в 2016 году ситуация с нефтью улучшится
- Вести Экономика: Успехи ИГ поддержат ралли на рынке нефти
- Investing.com: Снижение запасов нефти в США шокировало рынок
- Euronews: МЭА: спрос на нефть растет
- Deutsche Welle: Анализ BP: Настоящий шторм на мировом энергорынке
Новости компаний: Российские банки; рейтинги зарубежных банков; Сделка Schlumberger в России
- MQL5 Blogs: Шоколадные и нефтяные боссы предупреждают: новые правила ЕС ударят по потребителям
- РБК: Банк «Хоум Кредит» показал рекордный убыток
- РБК: Крымские банки установили самые высокие ставки по вкладам
- Ведомости: ЦБ лишил лицензий два банка и одну небанковскую организацию
- Вести Экономика: S&P снизило рейтинги Deutsche Bank, Barclays и RBS
- MQL5 Blogs: HSBC уволит 25 000 сотрудников и сократит расходы на $5 млрд
- Ведомости: «Связной банк» предупредил о возможной потере лицензии. Это первый банк, публично заявивший о таком риске
- Коммерсант: Энергетике «Газпрома» аукнулись проблемы Украины
- Reuters: Роснефть может отложить бурение в Карском море на несколько лет - источники
- РБК: Медведев отложил вопрос о сделке Schlumberger в России
- Ведомости: Санкции не помешали американской Armstrong открыть первый в России завод
- Interfax: Исследователи назвали любимые компании хакеров
- Вести Экономика: Хакеры vs Касперский: на что потратили $50 млн?
- Вести Экономика: Twitter остался без рулевого
В мире: Страны, которые могут исчезнуть через 20 лет; почему Европа должна удержать Грецию; ставки в США, которые могут не вырасти
- Вести Экономика: 10 стран, которые могут исчезнуть через 20 лет
- Deutsche Welle: Украина грозит кредиторам невыплатой долгов
- Reuters: РФ будет настаивать на полном погашении долга Украиной в $3 млрд - СМИ
- РБК: Саудовская Аравия впервые откроет рынок для иностранных инвесторов
- MQL5 Blogs: Мэттью Линн: почему Европа должна удержать Грецию в семье
- Ведомости: S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Греции
- Deutsche Welle: Сколько денег Германия потеряет в греческой "черной дыре"?
- Xinhua: Продолжается замедление темпов роста производства и сбыта автомобилей в Китае
- Xinhua: Объем фактически использованного зарубежного капитала в Китае за первые 5 месяцев 2015 года увеличился на 10,5 проц
- Forbes: Опасные облигации: почему ставки в США могут не вырасти
- MQL5 Blogs: Смогут ли планы Синдзо Абэ поднять японскую экономику?
- Euronews: Казахстан готов вступить в ВТО