Смогут ли планы Синдзо Абэ поднять японскую экономику?

Япония стремится поощрить свой технологический сектор. Программа ее экономического развития, озвученная премьер-министром Синдзо Абэ, предлагает сосредоточиться на передовых информационных технологиях, таких, как искусственный интеллект. Однако аналитики сомневаются в том, что новый проект стратегии роста будет достаточно действенным, чтобы оживить экономику.

Правительство хочет продвигать стартапы и поощрять инвестиции в такие сферы, как Интернет вещей или создание промышленных роботов. Больше деталей в новом плане властей появится в конце этого месяца, когда будет выработан окончательный вариант стратегии роста.

Однако аналитики скептически относятся к смелым реформам правительства. К примеру, открытие рынка рабочих мест для квалифицированных зарубежных работников вызывает множество вопросов.

Синдзо Абэ вступил в должность в конце 2012 года и пообещал дать толчок развитию экономики с помощью смелых структурных реформ, однако первые два его предложения стратегии роста сильно разочаровали рынки. Если окончательный вариант тоже окажется невразумительным, то могут усилиться опасения о недостаточно быстром росте Японии и о неспособности ее противостоять негативным последствиям от сокращения численности населения и убывающей производственной базы.

В новой программе реформ есть и немногие, но очень яркие и позитивные пятна. Так, правительство АБЭ помогло безопасному повышению зарплаты для работников в ряде компаний. Ставка корпоративного налога снижается, а это побудило некоторые фирмы перенести производство из-за рубежа домой.

Сейчас обсуждается договор о свободной торговле между США и 10 другими странами, который стимулирует агропромышленный сектор Японии к развитию, реформам и повышению конкурентоспособности.

Тем не менее, экономисты по всему миру опасаются, что если правительство не поощрит радикальный сдвиг от производства к рынку услуг, не повысит рождаемость и не переломит темпы снижения количества трудоспособного населения, рост экономики страны будет замедляться еще много лет.