HSBC уволит 25 000 сотрудников и сократит расходы на $5 млрд

Гигант банковской отрасли, HSBC, объявил во вторник своим инвесторам о долгожданной реструктуризации. В течение ближайших двух лет банк планирует сократить расходы на 5 млрд долларов и распрощаться с 25 000 сотрудников (из 260 000). Также кредитор рассказал, что сократит свои взвешенные по риску активы до 290 млрд долларов.

Крупнейший по величине активов банк Европы, HSBC, также заявил о планах по продаже своих турецких и бразильских операционных офисов — именно с этим связаны столь масштабные увольнения. Однако присутствие в Бразилии будет поддерживаться, чтобы обслуживать крупных клиентов.

«Бразилия и Турция имеют ограниченную ценность для франшизы, и именно поэтому мы приняли такое решение. В бизнесе нет и не может быть «священных коров»», — заявил главный исполнительный директор HSBC Стюард Гулливер на конференции для инвесторов.

По словам Гулливера, в Британии, скорее всего, будут сокращены примерно 7 — 8 тысяч должностей, которые могли бы и без того произойти в результате, к примеру, ухода сотрудников по собственному желанию.

Операционный директор банка, Энди Магуайр, добавил, что сокращение тысяч рабочих мест произойдет благодаря модернизации работы цифровых систем для потребителей, и автоматизации в отрасли. Профсоюз же банковских работников уже отреагировал на это: «Это очередной пример того, как работников наказывают за ошибки старших инвестиционных банкиров. Эта последняя волна увольнений — нож в спину тем людям, которые с таким трудом удержали HSBC на нормальных рельсах во время кризиса 2008 года. Мы планируем встретиться с Антонио Шимоэсом, исполнительным директором британского офиса HSBC, и потребуем, чтобы любые увольнения явились результатом добровольного желания работников».

Ранее в этом году было анонсировано желание банка перенести свою штаб-квартиру в Гонконг по причине слишком большой налоговой нагрузки. Это, по сегодняшнему заявлению Гулливера, приведет к потере только 250 рабочих мест, поэтому не является основной причиной увольнений. «Мы примем решение к концу этого года. Если мы все-таки решим покинуть Британию, то это займет еще два года», — сказал он.

Вне зависимости от этого решения, крупнейший европейский кредитор планирует резко увеличить свои инвестиции в Азии. Заявляется о расширении управления активами и страхового сектора в Азии «с целью освоения новых возможностей в регионе».