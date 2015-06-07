MarketWatch: Следующий бычий рынок поднимет золото до $25.000 за унцию

Колумнист MarketWatch Ави Гилбурт недавно опубликовал свой прогноз на рынок металлов — он утверждает, что скоро будет рост цены на золото до $25 тыс. за тройскую унцию. Такая версия кажется невероятной, но почитайте его рассуждение и историю, тогда станет еще интереснее. Ави Гилбурт - автор портала ElliottWaveTrader, трейдер и член форума, который фокусируется на анализе волн Эллиотта на рынке. Ави подчеркивает важность комплексного чтения графиков и подсчета волн, без личных пристрастий или предрасположенности. Юрист и бухгалтер по образованию, он является также управляющим компании Gilburt Financial Services, которая обеспечивает анализ финансовых рынков и консалтинг. Его анализ волн Эллиотта часто появляется на таких сайтах, как SeekingAlpha, где он сертифицированный и постоянный сотрудник, и TheTechTrader.com. Вот перевод его статьи в MarketWatch:

«Предположим, кто-то подошел к вам в 2000 году, когда цена на золото была около $250 за унцию, и намекнул, что оно будет стоить почти в восемь раз дороже его текущего значения — примерно через десятилетие. Я уверен, что большинство людей подумали бы: что это за человек, чтобы делать такой возмутительный вызов рынку? Подумайте об этом. Ценные вклады, как ожидается, умножатся в восемь раз в течение десятилетия. Но, как мы все знаем, в настоящее время золото давно поднялось с цены $250 за унцию почти до $1900 за унцию в 2011 году.



Что, если бы я сказал вам, что золото может сделать еще один такой скачок через десяток лет? Не кажется ли это слишком возмутительным сейчас? Ну, я думаю, математика покажет, что это может случиться и произойдет, когда цена фьючерсов на золото превзойдут $25000, а более конкретно — индекс NYSE Arca Gold BUGS преодолеет уровень 15000. Но давайте посмотрим назад, прежде чем говорить о будущем.

Середина 2011 года. Золото растет параболически — несколько раз даже поднимаясь по $50 в день - и ударяется головой почти об отметку в $1900. То, что цена преодолеет отметку в $2000, для многих было ожидаемым.

Подумайте, если кто-то подошел бы к вам и заявил, что цена на золото упадет вдвое в течение четырех лет, вы бы вновь назвали его версию возмутительным вызовом для рынка? Во многих отношениях ваша реакция не сильно бы отличалась от той, когда вы услышали человека с прогнозом о росте цены с $250 до $1900.



Собственно, в августе 2011 года я и был тем человеком. На самом деле, в моем первом обзоре по золоту в Seeking Alpha я предупредил инвесторов: "Так как мы, скорее всего, в финальной стадии этой параболической пятой волны, я бы серьезно утверждал, что цена приблизится к уровню $1915, который будет верхней границей ралли". В то время все были так опьянены ожиданиями, что цена дойдет до $2000, что не смогли увидеть надвигающуюся бурю. Как мы теперь знаем, цена золота превысила в сентябре 2011 года чуть менее $1921, этот уровень был даже немного больше моей цели. Затем началась эта многолетняя коррекция, в которой мы сейчас находимся.

Многим, наверное, интересно, как я так точно тогда определил цель по максимуму на рынке, который двигался параболически. Мой ответ — в основе поиска цели был расчет 200-летних волн Эллиотта и Фибоначчи. Для того, чтобы этот вызов рынку был еще более пророческим, прежде чем говорить о росте, я определил понижательные цели на золото — чтобы определить ту коррекцию, которую стоит ждать. Я считал, что золото упадет с уровней $1900 до минимума в $1400 за унцию, но, скорее, даже до $700- $1000.



Для тех, кто до сих сомневается, насколько хороши волны Эллиотта, могут ли они реально обеспечить долгосрочные точные прогнозы по направлению рынка — посмотрите на следующее предсказание, сделанное Ральфом Нельсоном Эллиоттом в августе 1941 года: "1941 должен отметить окончательное поражение. Это завершение будет также означать начало новой волны суперцикла (V), сравнимой во многом с длинной волной 1857-1929 года, и завершится до 2012 года". Для тех из вас, кто не понимает эту цитату, - Эллиот прогнозировал начало 70-летнего бычьего рынка в лице Второй мировой войны, происходившей вокруг него. Довольно удивительное предсказание, не так ли?

Давайте вернемся к 2015 году. И вот теперь, если кто-то появится перед вами и скажет вам, что золото будет стоить почти в 10 раз дороже текущего значения через десяток лет, что бы вы подумали?



Я стою перед вами сегодня, чувствуя себя почти как Эллиот тогда, еще в 1941 году. Да, в 2015 году я вижу, что эта коррекция, наконец, завершается (при гораздо более низких уровнях), и начнется важная фаза бычьего рынка, который может длиться ближайшие 50 лет. На самом деле, если вы посмотрите на Gold Bugs Index, то увидите, что график в нижней части этой колонны, и наши прогнозы говорят о почти десятикратном увеличении этого показателя в течение следующего десятилетия или около того — он должен увеличиться пятьдесят раз в течение следующих 20 лет. В конечном счете, мы ожидаем, что показатель индекса вырастет до уровня 15000 и более.

Да, я знаю, что это довольно смелый прогноз. Тем не менее, пожалуйста, помните, что для меня это все лишь математика и ничего более.



Что касается других индексов, то Dow Jones Industrial Average будет около отметки 100 - да, вы не ослышались, именно 100. Семьдесят лет спустя мы увидим несколько - более 180 раз - падений этого показателя. А вот золотой индекс как раз на этом фоне и подрастет - в 100-125 раз, когда он, наконец, пройдет низ. И вот на основе такой относительной точки зрения неужели так неразумно предвидеть этот показатель на таком высоком (15000) уровне через 50 лет?

Так вот, друзья мои и инвесторы, мы сейчас на пороге следующего крупного бычьего тренда в нашем инвестиционном мире».