Три сейсмических сдвига в мировой энергетике

BP Plc сегодня выпустила свой ежегодный статистический обзор мировой энергетики. Он на протяжение десятилетий используется в качестве ориентира для промышленности и энергетической отрасли. Выпуск 2015 года обнажил сейсмические сдвиги, происходящие на мировых рынках энергоносителей.

Постоянный рост добычи нефти в США

Рост добычи сырья в США оказался просто взрывным. Америка прибавила в 2014 году 1,6 млн баррелей в день, доведя производство практически до своего предыдущего пика 1970-го года. Это сделало Америку крупнейшим в мире производителем сырья, сбив Саудовскую Аравию с ее пьедестала.

Сейчас, в связи с падением цен на нефть, сланцевая добыча откатывается назад. Однако энергетическая независимость Соединенных Штатов становится всё ближе: производство энергии в США в прошлом году обеспечило 90% внутренних нужд — это максимум, который в последний раз достигался еще при администрации Рейгана.

Энергетика Китая замедляется

Китай, который с начала века был двигателем мирового спроса на энергоносители, пытается сейчас изменить курс. Замедление экономики и снижение тяжелой промышленности означают, что в 2014 году рост потребления энергии составил только 2,6% — это вдвое меньше того, что было в 2013, и самый низкий рост с момента азиатского кризиса 1998 года. Энергоемкость страны — количество топлива, которое она должна потребить, чтобы сгенерировать каждый доллар ВВП — приближается к уровню США и Европы.

Если Китай продолжит сокращать открытие новых сталелитейных и цементных заводов, это сильно повлияет на мировой спрос в ближайшие годы.

Глобальный бум солнечной энергетики

Возобновляемые источники энергии сегодня — реальная экономическая сила, с которой нужно считаться. В прошлом году не-ископаемые источники, в том числе атомные, забрали больше роста мирового потребления энергии, чем нефть, газ и уголь вместе взятые. Особенно большую долю здесь занимает рекордное количество установленных солнечных батарей. Мир постепенно уйдет от ископаемых источников, и тогда мировая энергетика полностью изменится.