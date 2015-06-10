ОПЕК прогнозирует, что в 2016 году ситуация с нефтью улучшится

Организация стран-экспортеров нефти в среду заявила, что не видит дальнейшего роста спроса на свою нефть в течение 2015 года, но ждет того, что переизбыток на рынке снизится в течение ближайших кварталов.

В своем ежемесячном докладе о состоянии рынка нефти ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2015 году на уровне 1,18 млн баррелей в день и добавила, что спрос на ее собственную нефть в этом году останется на уровне 29,3 млн баррелей в сутки. Это на 300 тысяч баррелей выше, чем в 2014 году.

Картель отмечает, что в США снижение цен играет роль в росте спроса на транспортное топливо. Прирост добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК, предположительно останется неизменным — 680 тысяч баррелей в день.

ОПЕК, которая качает около 33% всей мировой нефти, сообщает, что ее общий объем производства вырос на 24 000 баррелей в день в мае (до 30,98 млн баррелей) по сравнению с апрелем, в основном за счет более высокой производительности в Ираке и Анголе.

В целом, прогноз ОПЕК подтверждает, что в ближайшее время не изменится соотношение спроса и производства. Переизбыток нефти на рынках сегодня составляет примерно 2 млн баррелей в день. Однако в течение ближайших нескольких кварталов, «скорее всего, ситуация станет легче», а объем добычи в третьем квартале, по мнению картеля, начнет понемногу снижаться.