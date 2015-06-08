Шоколадные и нефтяные боссы предупреждают: новые правила ЕС ударят по потребителям

Визит на заправочную станцию за несколькими литрами бензина и шоколадкой скоро станет для европейских потребителей дороже, если будут реализованы предлагаемые изменения в правилах ЕС для работы на финансовых рынках. Об этом предупреждают руководители ресурсного сектора и пищевой промышленности.

Шоколадная империя Mars сформировала неожиданную коалицию с крупнейшими мировыми нефтяными компаниями, чтобы противостоять европейским нормативам регуляции финансовых рынков. Они утверждают, что новые правила приведут к росту волатильности и снижению ликвидности на сырьевых рынках. Рост цен на энергоносители перекочует в стоимость товаров народного потребления — к примеру, того же шоколада.

Mars, вместе с Европейской Ассоциацией Какао и нефтяными корпорациями BP, Royal Dutch Shell, Vitol и сырьевыми трейдерами, подписали обращение в Еврокомиссию, в котором отметили «значительный риск нанесения ущерба рынкам».

Подписанты говорят, что они обеспокоены правилами, приводящими к росту стоимости трейдинга и хеджирования.

Европейские власти собираются ввести в действие окончательную редакцию документа, регулирующего рынок финансовых инструментов (Mifid II) с целью защиты от системных рисков на рынках ценных бумаг и сырья.

Производители шоколада, такие, как Mars, в больших количествах скупают какао-продукты, сахар, растительные масла, молочные продукты и другое сырье. При покупке сырья они используют товарные деривативы, чтобы захеджировать свои расходы.

Однако при введении системы MiFID II покупатели и продавцы товарных деривативов сталкиваются с жесткими ограничениями на торговлю на рынках капитала. Изменения отменяют льготы для коммерческих клиентов, которые используют такие инструменты, как, например, свопы для компенсации своих рисков. Новые правила заставят трейдеров повышать объем капитала, который они должны будут проводить на своих балансах.

Многие компании, работающие на товарных рынках, жалуются, что это фактически приравняет их к банкам, даже учитывая, что они не представляют такого же риска для мировых рынков, как кредитные организации.

Проект постановления готовится к обсуждению в сентябре. Вступить в силу новые правила должны будут в начале 2017 года.

Письмо от возмущенных игроков сырьевого рынка перекликается с озабоченными комментариями, полученными за последние несколько месяцев от нескольких ведущих сырьевых трейдеров. Так, Пол Рид, исполнительный директор торгового отдела BP, который также подписал письмо, говорил в апреле, что «новые правила будут иметь очень тревожный побочный эффект на стоимость сырьевых товаров».