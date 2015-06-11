Биткоин в России, возможно, перестанет быть персоной нон грата

На следующей неделе пройдет совещание руководства Центробанка с представителями финансовых рынков России. Как пишет газета «Известия», оно будет посвящено биткоину и другим криптовалютам. Вполне возможно, что ЦБ РФ официально разрешит часть операций с биткоином и легализует хождение криптовалюты в расчетах между физическими лицами.

К примеру, в США, Германии, Бразилии биткоин официально легализован. Собственную криптовалюту подумывает создать Банк Англии.

В январе и феврале 2014 года представители российских властей высказывались о криптовалютах отнюдь не в мягких тонах. Банк России предупреждал о запрете на выпуск в РФ денежных суррогатов. Обмен криптовалют на рубли и другие реальные валюты, а также их использование для оплаты товаров и услуг приравнивался к сомнительным операциям. Генпрокуратура тоже выпускала грозные заявления.

Однако в середине прошлого года позиция регулятора изменилась: официальные лица высказывались об «аккуратном подходе к биткоинам» и говорили, что этот инструмент нельзя отвергать, ведь очень может быть, что в будущем весь мир перейдет на криптовалюты.

Главная особенность биткоина — отсутствие привязки ни к одной из существующих в мире валют. Их ценность определяют чистые рыночные механизмы: соотношение спроса и предложения. Тот факт, что произвести можно только 21 млн биткоинов (дальнейшая «добыча» невозможна благодаря особенностям программы-генератора), удерживает эту валюту от обесценивания. Сейчас существует 14,26 млн биткоинов. Курс биткоина составляет около 230 долларов. В США работает специальная биржа Coinbase, в числе акционеров которой — NYSE и крупнейшие американские банки.

Легализация биткоина будет разрешена только для операций между физлицами — в силу полной анонимности и отсутствия жесткого регулирования хождения криптовалюты. Однако сотрудники ЦБ РФ, выступающие за разрешение в России биткоина, столкнутся с жестким отпором со стороны Минфина, Росфинмониторинга и других ведомств.

Аналитическое сообщество с чиновниками не согласно: многие эксперты рынка соглашаются с тем, что за цифровыми валютами — будущее глобальной финансовой системы и нельзя лишать страну такого перспективного и важного инструмента. Полный же запрет криптовалюты в России — прямой путь к созданию нового сектора теневого рынка.