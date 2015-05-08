Дайджест 4-8 мая: Главное этой недели, от выборов в Великобритании до репатриации золота
Аналитика и прогнозы

Дайджест 4-8 мая: Главное этой недели, от выборов в Великобритании до репатриации золота

8 мая 2015, 11:09
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Великобритания в фокусе: каково будет направление фунта и FTSE после победы Консерваторов?

Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Недельная инфляция РФ; Рейтинги России от S&P и Fitch; Реализация "Майских указов" президента

Новости валютного рынка: Анализ

Новости сырьевого рынка: Анализ

Новости компаний: Стресс-тесты для дочек "Сбербанка" и "ВТБ"; Обвинения "Газпрому"; Убытки Центробанка Швейцарии

В мире: Выходки Греции; Судьба "Турецкого потока"; Бычий рынок США

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