Дайджест 4-8 мая: Главное этой недели, от выборов в Великобритании до репатриации золота

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Новость недели: Великобритания в фокусе: каково будет направление фунта и FTSE после победы Консерваторов?



Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Недельная инфляция РФ; Рейтинги России от S&P и Fitch; Реализация "Майских указов" президента



Новости валютного рынка: Анализ



Новости сырьевого рынка: Анализ



Новости компаний: Стресс-тесты для дочек "Сбербанка" и "ВТБ"; Обвинения "Газпрому"; Убытки Центробанка Швейцарии

