Дайджест 4-8 мая: Главное этой недели, от выборов в Великобритании до репатриации золота

0
695
Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Великобритания в фокусе: каково будет направление фунта и FTSE после победы Консерваторов?
- Reuters: Правящие консерваторы победили на выборах в Великобритании
- Коммерсант: Британия проявляет консерватизм. Экзит-полы говорят о победе на выборах партии Дэвида Кэмерона
- Interfax: Фунт резко подорожал на предварительных результатах выборов в Великобритании
- Газета.RU: Guardian: фунт демонстрирует резкий рост на фоне триумфа консерваторов
- Investing.com: Фунт стерлингов поднялся до двухмесячного максимума к доллару
- РБК Quote: Forex Club: Потенциал роста пары фунт/доллар еще не исчерпан
- MQL5 Blogs: Видео: Из Великобритании с 2014 г. вывели вдвое больше денег, чем из России. Стабильность фунта под угрозой
Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Недельная инфляция РФ; Рейтинги России от S&P и Fitch; Реализация "Майских указов" президента
- Вести Экономика: Недельная инфляция в РФ удержалась на уровне 0,1%
- Вести Экономика: PMI сферы услуг России в апреле вырос до 50,7 пункта
- MQL5 Blogs: The Wall Street Journal: центробанк РФ зря снизил ставку
- РБК: Ставка 12,5%: есть ли поводы для радости?
- ТАСС: Эксперты: маловероятно, что S&P и Fitch снизят рейтинги России
- ТАСС: "Майские указы". Как реализуются поручения президента
- Коммерсант: Фонды свели средние счеты. В НПФ подсчитывают средства прошлогодних клиентов
- ТАСС: СМИ: Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны
- MQL5 Blogs: Видео: Макс Кайзер. Кто на самом деле манипулирует рынками?
- ТАСС: Белый дом: Обама поздравляет россиян с Днем Победы и готов продолжать диалог с РФ
- ТАСС: Лидеры РФ и КНР подпишут заявление о сотрудничестве в состыковке ЕАЭС и "Шелкового пути"
Новости валютного рынка: Анализ
- MQL5 Blogs: Рубль не сможет сильно укрепиться даже при дорогой нефти
- ТАСС: Набиуллина: курс рубля сейчас находится в более или менее равновесном значении
- Investing.com: Экономика России может и поддержать рубль
- MQL5 Blogs: МВФ: цена юаня наконец-то справедливая
- MQL5 Blogs: Евро падает против основных валют: инвесторы ждут отчеты по рынку труда США
Новости сырьевого рынка: Анализ
- MQL5 Blogs: Иранские министры объявили, какая цена на нефть для них является подходящей
- Вести Экономика: Репатриация золота: Европа больше не доверяет ФРС?
- РБК: Commerzbank: Динамика цен на золото озадачивает
- Вести Экономика: Дешевая нефть против американского СПГ
- MQL5 Blogs: Коррекция нефтяных цен началась слишком рано?
Новости компаний: Стресс-тесты для дочек "Сбербанка" и "ВТБ"; Обвинения "Газпрому"; Убытки Центробанка Швейцарии
- MQL5 Blogs: Стресс-тесты ЕЦБ предстоит пройти "дочкам" Сбербанка и ВТБ в Европе
- РБК: Сбербанк начнет выдавать приостановленные в кризис кредиты
- ТАСС: Объем сделки между РФ и КНР по лизингу 100 самолетов SSJ 100 в Азии превысит $3 млрд
- Коммерсант: Госдума разберется с «нежелательными организациями». Законопроект депутата Тарнавского готовят ко второму чтению
- Deutsche Welle: "Газпром" готов запустить "Турецкий поток" в конце 2016 года
- Новая Газета: За дело взялись трубочисты. Европейская комиссия предъявила «Газпрому» официальные обвинения в нарушении конкурентного права
- РИА Новости: СМИ: Саудовская Аравия намерена реструктуризовать Aramco
- Deutsche Welle: Прокуратура обвинила Deutsche Bank в создании помех следствию
- Deutsche Welle: Швейцарский Центробанк потерял 30 миллиардов франков
- BBC Russian: Tesla будет производить солнечные аккумуляторы для дома
- Вести Экономика: Uber намерена купить картографический сервис Nokia
В мире: Выходки Греции; Судьба "Турецкого потока"; Бычий рынок США
- MQL5 Blogs: Какую еще выходку ждать от Греции? Правительство опять действует вопреки кредиторам
- MQL5 Blogs: Grexit может стать хорошим разводом после плохого брака
- Коммерсант: Афины ищут деньги в Москве и Вашингтоне. Позиция греков может определить судьбу "Турецкого потока"
- Deutsche Welle: Шойбле: Греции не следует надеяться на Россию и Китай
- ТАСС: Правительство Греции опровергло информацию СМИ о грядущем дефолте
- Xinhua: ФРС: Риски для финансовой стабильности США ограничены
- MQL5 Blogs: Нынешний бычий рынок в США — третий по длительности за всю историю