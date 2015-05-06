Рубль не сможет сильно укрепиться даже при дорогой нефти

В среду днем российский рубль продолжает укрепляться к доллару и евро, в значительной степени благодаря сильному росту цен на нефть. Кроме того, доллар в паре с евро также довольно сильно ослаб сегодня на валютных торгах — на него давят слабые статданные, которые приходят из США в последнее время. К 15:46 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 49,85, а пара EUR/RUB — на уровне 56,19, по данным портала investing.com. Ранее курс доллара падал до 49,69, а курс евро — до 55,86.

Нефть сегодня продолжила расти в цене на фоне прогнозов о сокращении запасов нефти в США и снижении экспорта из Ливии. Отчет о еженедельных данных по запасам Управления энергетической информации США будет опубликован сегодня в 17:30 мск. Нефть Brent по состоянию на 15:48 мск торговалась на отметке $69,08, буквально несколькими минутами ранее поднявшись до максимума сессии - $69,21 за баррель. В это время фьючерсы на WTI подорожали до $61,95, прежде цена выросла до $62,06 за баррель.

Доллар падает против евро также после выхода данных о росте дефицита внешнеторгового баланса в США - эксперты усомнились в устойчивости роста американской экономики.

По мнению российских аналитиков, закрытие пары USD/RUB ниже отметки 50,00 будет значимым событием - так считают экономисты из Sberbank CIB. Однако, другие эксперты уверены, что рост рубля будет ограниченным, даже несмотря на резкое укрепление цен на нефть. Скорее всего, два фактора будут мешать сильному укреплению курса рубля — это возможные интервенции со стороны центробанка, который не позволит национальной валюте слишком быстро укрепиться, а также нарастание рисков на фоне разговоров о новой волне боевых действий на Донбассе. Пара USD/RUB ограничится укреплением в районе 48-49 руб. за доллар, даже если Brent будет торговаться дороже $70 за баррель.

«Мы не исключаем, что за майские праздники рубль укрепится до уровня 48 за доллар, – считает аналитик из Промсвязьбанка Алексей Егоров. – Впрочем, это временное явление, так как фундаментальных предпосылок для роста рубля нет». Его прогноз — даже если цена на Brent достигнет $70 за баррель, значительного укрепления рубля не будет. «Если нефть будет демонстрировать дальнейший рост, Минфин, скорее всего, предпримет меры, которые позволят ему сохранить больший объем резервного фонда, так как значительное укрепление рубля уменьшает доходы госбюджета от экспорта нефти», – объясняет экономист.