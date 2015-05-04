МВФ: цена юаня наконец-то справедливая

МВФ близок к признанию того, что китайский юань впервые более чем за 10 лет справедливо оценен. Это важная веха в развитии страны, которая сейчас прилагает все усилия к тому, чтобы открыть свою экономику. Плюс к тому, это отнимет у США некоторые поводы критиковать валютную политику Пекина.

В ближайшие месяцы выйдет доклад МВФ о китайской экономике. Его содержание будет не самым желательным для администрации Обамы: давление на Китай существенно снизится и сведет на нет усилия Конгресса по осложнению процесса международного хождения юаня.



Ишвар Прасад, экономист и бывший представитель Китая в МВФ, комментирует ситуацию: «Это вынимает ковер из-под ног американских критиков валютной политики Китая. США в значительной степени полагались на мнение МВФ, а оно сильно изменилось».

Администрация Барака Обамы не согласна с Международным Валютным Фондом, утверждая, что юань (он же жэньминби) остается «значительно недооцененным».

Изменение оценки МВФ происходит постепенно — по мере того, как Пекин пытается бросить вызов существующему мировому порядку. В последние месяцы Китай получил широкую поддержку для своей новой организации, Азиатского инфраструктурно-инвестиционного Банка, который призван соперничать с Всемирным Банком. Китай продвигает и планы по созданию современного «Шелкового пути» и по налаживанию более тесных связей своей экономики с остальной Азией, Ближним Востоком, Африкой и Европой. Китайские чиновники предложили МВФ включить юань в список резервных мировых валют, и решение по этому вопросу будет вынесено в конце 2015 года.

Мнение, которое оглашает МВФ, обычно считается истиной в последней инстанции во всем, что касается валют. По сути, он сейчас представляет собой своеобразный монитор, контролирующий обменные курсы между валютами 188 стран-участниц.

Решение фонда изменило мнение, складывавшееся годами: Китай давал своим компаниям несправедливое конкурентное преимущество, сохраняя цену юаня ниже уровня, который был бы определен по рыночным принципам.

Американские законодатели и три последних президентских администрации утверждают, что экономический рост Китая происходит за счет Америки и опасно искажает мировую экономику. С головокружительными темпами развития промышленности, Китай в последние годы стал второй по величине экономикой в мире после США.

Теперь, после целого десятилетия, во время которого юань был примерно на 30% переоценен по отношению к корзине валют, сейчас значение курса приводится к справедливому рыночному.

Стиль МВФ обычно оценивается как осторожный и дипломатичный: официальная оценка фонда обычно оставляет достаточно места для манёвра, чтобы изменить курс, если Китай поменяет политику.

Юань привязан к доллару, и укрепление американской валюты помогло укрепиться и китайцу. В номинальном выражении курс юаня выровнялся, но с учетом инфляции, стоимость валюты возросла более чем на 10% только в прошлом году.

Поскольку экономика Китая снижает обороты, некоторые экономисты не исключают, что Пекин обесценит юань снова, чтобы помочь подтолкнуть экспортеров и поддержать свою экспансию на мировых рынках.

Сейчас множество союзников США и должностных лиц МВФ дают понять: статус резервной валюты для юаня — всего лишь вопрос времен. Некоторые аналитики говорят, что эти усилия — основная причина того, почему Китай весь прошлый год удерживал стабильность своей валюты.

Оценка юаня — глубоко чувствительный для МВФ вопрос. В течение нескольких лет Китай не позволял фонду публиковать ежегодный экономический обзор по своей стране — в частности, из-за критики политики обменного курса.

В последние годы растет количество аргументов в пользу политики, а не санкций в вопросе переговоров Запада и Китая. Однако все же американские официальные лица не принимают оценку МВФ. «Обменный курс юаня существенно недооценен», сказал заместитель руководителя Казначейства, Натан Шитс. Профицит торгового баланса Китая растет, цена на нефть падает, уровни производительности растут, необходимо стимулировать внутреннее потребление — всё это означает, что юань должен торговаться в естественной среде дороже, чем сейчас. По словам господина Шитса, настоящим испытанием для Пекина станет этот год: перед страной в полный рост стоит соблазн искусственно обесценить юань.

Чжу Хайкван, пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне, заявил, что власти страны будут продолжать длительный план постепенного выхода юаня на свободно конвертируемый рынок. «Мы всесторонне продвигаем реформы и политику открытости», — говорит он.