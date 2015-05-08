Евро падает против основных валют: инвесторы ждут отчеты по рынку труда США

Во время пятничных торгов в Азии курс доллара против евро растет — инвесторы находятся в ожидании отчетов по американскому рынку труда. Об этом пишет Bloomberg. Так, к 9:23 мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1184, снижаясь на 0,72%, по данным портала investing.com.

Скорее всего, в паре EUR/USD поддержка будет на отметке 1,1065, а сопротивление — на отметке 1,1393.

Если данные по рынку труда сегодня окажутся сильными, то вырастут и ожидания рынка на скорый подъем процентных ставок ФРС, говорят эксперты.

Сегодня евро падает также и против иены — пара EUR/GBP снизилась на 1,90% - до отметки 0,7248. Пара EUR/JPY сегодня снижается на 0,54% - до отметки 134,17, а пара EUR/RUB упала сегодня на 0,61% - до отметки 56,451.



Евро падает с вечера четверга, потому что доходность по десятилетним облигациям Германии снизилась и практически не изменилась в течение дня после скачка до самого высокого уровня с середины декабря 2014 года ранее. Сальдо торгового баланса Германии также не оправдало ожиданий аналитиков - показатель снизился до 19,3 млрд евро при прогнозе в 20 млрд, а снижение показателя ориентирует рынок на медвежьи настроения.

