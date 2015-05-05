Видео: Макс Кайзер. Кто на самом деле манипулирует рынками?

Подумайте, может ли какой-нибудь один человек (пусть даже с помощью современных технологий) устроить обвал фондового рынка США? Вашингтон и Лондон считают, что да, и они обвиняют в этом британского трейдера, которого уже арестовали и готовят к экстрадиции в Соединённые Штаты. Но ведь подобного рода рискованные сделки ежедневно совершаются на всех глобальных площадках.

Ведущие Макс Кайзер и Стейси Херберт уверены, что сейчас специально готовят этот «показательный процесс», чтобы отвлечь внимание от истинных манипуляторов рынками. А ведь последние действительно ведут к краху мировую финансовую систему.

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