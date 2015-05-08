Коррекция нефтяных цен началась слишком рано?

На этой неделе нефтяные котировки довольно сильно удивили рынок — Brent чуть не дошла до отметки в $70 за баррель, а WTI торговалась выше $62 за баррель. Эксперты отметили, что обновление котировок до максимумов 2015 года могло быть слишком преждевременным. Ведь запасы сырой нефти в США снизились впервые с декабря прошлого года, а это всего лишь первый сигнал к снижению избытка на рынке.

В среду Управление энергетической информации США сообщило, что запасы нефти в стране за прошлую неделю упали на 3,882 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали роста на 1,5 млн. Такая динамика может стать началом последующего снижения запасов, и потому, скорее всего, пик роста уже пройден. Цены на нефть и так особенно активно начали расти с марта этого года — Brent подорожала на $20, а WTI - на $15. Но возникает резонный вопрос: не слишком ли быстро отреагировали рынки?

Последние несколько недель нефть росла так быстро, что немногие могли это предвидеть. Спекулянты ставят на новые максимальные уровни, но этот оптимизм пока не оправдывается. Аналитики Saxo Bank говорят, что "бычьи" ставки на таком уровне часто сопровождаются падением цен. Такое же мнение высказывают эксперты Commerzbank, где уверяют, что рост цен был "преждевременным", и цены на нефть могут опуститься еще ниже $50 за баррель, когда "рынок одумается".

Проще говоря, рынки, наверное, слишком рано начали расти. Запасы нефти все еще на 80-летних максимумах, накопилось около 487 млн баррелей нефти и нужно время, чтобы существенно сократить этот объем. Здесь также надо сказать, что объемы добычи нефти все еще превышают спрос, поэтому до идеального баланса спроса-предложения еще далеко, а значит, стабильных цен мы пока не увидим.

Вторая причина, по которой рост был слишком резким, это геополитические события. Последний неожиданный скачок цен был связан с беспорядками в Ливии - в начале месяца массовые протесты и вооруженные столкновения остановили работу ливийского порта Zueitina, тогда экспорт упал ниже 500 тыс. баррелей в сутки. И, наконец, не забывайте об опасениях рынка по поводу соглашения с Ираном и его ядерной программы. Если сделку удастся успешно завершить, то иранская нефть вернется на рынок, а значит, переизбыток вновь увеличится — Иран готов поставлять до 4 млн баррелей в сутки. Хотя выход на такие объемы потребует время, инвесторы заранее будут готовиться к этому, и значит цены вновь пойдут вниз.

В конце концов, остается один из самых больших вопросов - смогут ли американские сланцевые компании стать более эффективными. Пока компании говорят, что им удается снизить затраты на бурение, что вскоре должен снизиться порог безубыточной цены для добычи сланцевой нефти. Когда цены находятся выше $60 за баррель — это уже соблазняет бурильщиков вернуться к работе, следовательно, количество буровых установок, которое снизилось более чем на 57%, может вновь начать увеличиваться. Своего рода отметка в $60 – это важный рубеж для американской сырой нефти, на эту цифру ориентируются многие эксперты рынка. Если цена будет держаться выше этой отметки (хотя бы около $65 за баррель) длительное время, то велика вероятность возврата к бурению сланцевых скважин уже этим летом. И тогда на рынок хлынут новые объемы сырья, и вслед за этим цены вновь пойдут вниз.

Именно поэтому аналитики твердят, что пока объем предложения на рынке не снизится до приемлемого уровня, резкое повышение цен на нефть будет слишком сильным и преждевременным.

Сегодня к 11:06 мск фьючерсы на Brent торговались на отметке $65,53, а WTI - на уровне $58,93 за баррель.

